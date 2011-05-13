Вышел трейлер заключительного сезона сериала «13 причин почему»

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер финального, четвертого сезона драматического сериала «13 причин почему». В продолжении зрителей ждет еще больше загадок, тайн, недоговоренностей и обвинений.

«13 причин почему» рассказывает о проблемах, с которыми приходится сталкиваться современным американским школьникам. В центре сюжета — Ханна Бейкер, тихая школьница, неожиданно для всех однажды покончившая жизнь самоубийством. После себя она оставила коллекцию с аудиокассетами, на которых указала 13 причин, подтолкнувших ее к суициду.

В последнем сезоне ученики старшей школы Либерти готовятся к выпускному. Но прежде они должны вновь столкнуться со страшным секретом, скрытым от посторонних, и сделать выбор, который скажется на будущем каждого.

Четвертый сезон «13 причин почему» выйдет на Netflix 5 июня.