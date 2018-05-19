Дэвид Линч выпустил онлайн черно-белую анимационную короткометражку «Пожар»

На YouTube-канале Дэвида Линча состоялась онлайн-премьера его короткометражного фильма 2015 года «Пожар» (Fire (Pozar)). Режиссер лично написал, нарисовал и поставил 10-минутный проект, а анимировал его Норико Миякава. В видео звучит музыка польского композитора Марека Жебровского.

Сама короткометражка сделана в духе Линча. Ее главная цель — передать ощущение и вызвать реакцию зрителю, нежели рассказать историю. На экране странные фигуры на двигаются на фоне пугающих пейзажей, деревья горят, а белая голова, напоминающая другой короткометражный фильм режиссера, плачет горькими слезами.

Линч, как и многие другие в мире, сейчас находится в карантине. Время в изоляции режиссер проводит за изготовлением ламп и медитацией.

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