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Amazon вырезал секс-сцены из гей-драмы «Божья земля». Режиссер призвал не смотреть фильм на сервисе

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Британский режиссер Френсис Ли призвал зрителей не смотреть свой фильм «Божья земля» на стриминге Amazon. По его словам, сервис вырезал из картины несколько секс-эпизодов с участием главных героев — двух мужчин. Об этом Ли сообщил в своем Twitter.

Перевод: «Дорогие друзья из США. Похоже, "Божья земля" подверглась цензуре на Amazon. Пока все не выяснится, пожалуйста, не покупайте и не берите картину в аренду на стриминг-сервисе. Это не тот фильм, который я задумывал или снимал. Буду на связи»

В ответ на твит режиссера один из пользователей подтвердил, что версия фильма на Amazon отличается от обычной. В частности, из нее пропала сцена орального секса в прицепе для перевозки скота, которая происходит в начале картины. Также в фильме нет эпизода, где главные герои после драки занимаются сексом на грязной земле.

Они почти целиком вырезали сцену с Джонни и аукционистом в прицепе для скота. То же самое касается сцены в грязи. Я сразу же выключил фильм, потому что меня это взбесило. Не знаю, подвергали ли они цензуре что-то еще. 

Впрочем, другой пользователь отметил, что «Божья земля» подверглась цензуре только в бесплатном доступе, тогда как зрители, заплатившие за фильм, могут посмотреть оригинальную версию.

Как сообщает The Independent, после твита режиссера Amazon убрал вариант с цензурой из своего каталога.

«Божья земля» увидела свет в 2017 году. Главные герои фильма — отягощенный жизнью на ферме Джонни и его помощник, румынский мигрант Георге. Поначалу они не находят общий язык и ссорятся, но вскоре между мужчинами завязываются отношения. 

Премьера картины состоялась на фестивале независимого кино «Сэндэнс», откуда Френсис Ли уехал с призом за режиссуру. Позднее фильм показали на кинофестивале в Берлине. Критики приняли его в основном положительно: рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 98%, а средний балл на Metacritic — 85/100.

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Источник: IndieWire

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