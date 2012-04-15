Amazon вырезал секс-сцены из гей-драмы «Божья земля». Режиссер призвал не смотреть фильм на сервисе

Британский режиссер Френсис Ли призвал зрителей не смотреть свой фильм «Божья земля» на стриминге Amazon. По его словам, сервис вырезал из картины несколько секс-эпизодов с участием главных героев — двух мужчин. Об этом Ли сообщил в своем Twitter.
В ответ на твит режиссера один из пользователей подтвердил, что версия фильма на Amazon отличается от обычной. В частности, из нее пропала сцена орального секса в прицепе для перевозки скота, которая происходит в начале картины. Также в фильме нет эпизода, где главные герои после драки занимаются сексом на грязной земле.
Впрочем, другой пользователь отметил, что «Божья земля» подверглась цензуре только в бесплатном доступе, тогда как зрители, заплатившие за фильм, могут посмотреть оригинальную версию.
Как сообщает The Independent, после твита режиссера Amazon убрал вариант с цензурой из своего каталога.
«Божья земля» увидела свет в 2017 году. Главные герои фильма — отягощенный жизнью на ферме Джонни и его помощник, румынский мигрант Георге. Поначалу они не находят общий язык и ссорятся, но вскоре между мужчинами завязываются отношения.
Премьера картины состоялась на фестивале независимого кино «Сэндэнс», откуда Френсис Ли уехал с призом за режиссуру. Позднее фильм показали на кинофестивале в Берлине. Критики приняли его в основном положительно: рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 98%, а средний балл на Metacritic — 85/100.
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Источник: IndieWire