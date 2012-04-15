Amazon вырезал секс-сцены из гей-драмы «Божья земля». Режиссер призвал не смотреть фильм на сервисе

Британский режиссер Френсис Ли призвал зрителей не смотреть свой фильм «Божья земля» на стриминге Amazon. По его словам, сервис вырезал из картины несколько секс-эпизодов с участием главных героев — двух мужчин. Об этом Ли сообщил в своем Twitter.

Dear friends in USA, God’s Own Country appears to have been censored on @PrimeVideo (Amazon Prime). Until this is investigated please do not rent or buy on Amazon Prime. It is not the film I intended or made. I will report back ❤️ — Francis Lee (@strawhousefilms) May 20, 2020 Перевод: «Дорогие друзья из США. Похоже, "Божья земля" подверглась цензуре на Amazon. Пока все не выяснится, пожалуйста, не покупайте и не берите картину в аренду на стриминг-сервисе. Это не тот фильм, который я задумывал или снимал. Буду на связи»

В ответ на твит режиссера один из пользователей подтвердил, что версия фильма на Amazon отличается от обычной. В частности, из нее пропала сцена орального секса в прицепе для перевозки скота, которая происходит в начале картины. Также в фильме нет эпизода, где главные герои после драки занимаются сексом на грязной земле.

They cut most of the scene in the cattle trailer with Johnny and the trainee auctioneer and same for the scene in the mud. I stopped watching after that because it was bugging me they'd done that so I don't know if anything else was censored. — Dylan Sims (@DylanMSims) May 20, 2020 Они почти целиком вырезали сцену с Джонни и аукционистом в прицепе для скота. То же самое касается сцены в грязи. Я сразу же выключил фильм, потому что меня это взбесило. Не знаю, подвергали ли они цензуре что-то еще.

Впрочем, другой пользователь отметил, что «Божья земля» подверглась цензуре только в бесплатном доступе, тогда как зрители, заплатившие за фильм, могут посмотреть оригинальную версию.

Как сообщает The Independent, после твита режиссера Amazon убрал вариант с цензурой из своего каталога.

«Божья земля» увидела свет в 2017 году. Главные герои фильма — отягощенный жизнью на ферме Джонни и его помощник, румынский мигрант Георге. Поначалу они не находят общий язык и ссорятся, но вскоре между мужчинами завязываются отношения.

Премьера картины состоялась на фестивале независимого кино «Сэндэнс», откуда Френсис Ли уехал с призом за режиссуру. Позднее фильм показали на кинофестивале в Берлине. Критики приняли его в основном положительно: рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 98%, а средний балл на Metacritic — 85/100.

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Источник: IndieWire