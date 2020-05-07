Флешмоб дня: В Twitter перерисовывают Сейлор Мун в разных стилях

В Twitter новую популярность набрал флешмоб, участники которого всячески переосмысляют один и тот же кадр с главной героиней аниме «Сейлор Мун». Он впервые появился еще в 2019 году, когда несколько художников перерисовали персонажа, но теперь (вероятно, на фоне всеобщего карантина) вновь привлек к себе внимание публики. К флешмобу уже присоединились десятки иллюстраторов из разных стран.

Среди работ попадаются самые разнообразные стили и варианты — от аниме до причудливых идей вроде змеи, Донки Конга, Хэнка из сериала «Царь горы» или Думслеера из игры «Doom».

С остальными работами можно ознакомиться в Twitter по хэштегу #sailormoonredraw.

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