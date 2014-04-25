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Кинопрокат в Японии после пандемии откроется российской фантастикой «Аванпост»

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Российская фантастическая картина Егора Баранова «Аванпост» станет одной из первых крупных кинопремьер Японии после окончания карантина. 12 июня фильм выйдет более чем на 100 экранах. Проект выпустит независимая прокатная компания New Select, сообщает пресс-служба PREMIER Studios.

Как и многие крупные рынки проката, японский также пострадал из-за пандемии коронавируса: многие кинотеатры оказались закрыты, индустрия понесла крупные убытки. С 11 мая в некоторых нецентральных префектурах страны начали постепенно снимать карантин и постепенно открывать залы. Ожидается, что в полном объеме кинотеатры смогут заработать только в июне. До этого времени в стране отложены все крупные кинопремьеры, а в немногочисленных уже открывшихся залах сейчас показывают в основном старые картины.

Действие «Аванпоста» разворачивается в светлом, технологически развитом будущем. Все было хорошо, пока не произошла катастрофа, в результате которой населенные пункты Земли оказались отрезаны друг от друга. Никто не знает причин происшествия, но с орбиты сообщили, что эпицентр находится в Восточной Европе, где был замечен огромный круг. За границами этого круга — в магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов — военные находят следы столкновения, словно кто-то систематично уничтожает все живое. Теперь судьба всего человечества зависит от последнего аванпоста.

Японский постер фильма «Аванпост»

В фильме снялись Лукерья Ильяшенко, Петр Федоров, Светлана Иванова, Алексей Чадов, Константин Лавроненко, Артем Ткаченко.

В российский прокат «Аванпост» вышел 21 ноября 2019-го и собрал свыше 163 млн рублей.

Источник: Пресс-служба PREMIER Studios

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