Disney создает песни для мультфильмов по одинаковым шаблонам. Журналист доказал это

Журналист Джастин МакЭлрой опубликовал несколько твитов, в которых подчеркнул сходство между проектами Disney. Речь идет о песнях, которые исполняются в известных мультфильмах. МакЭлрой убежден, что многие из них похожи не только текстами и звучанием, но тем, как режиссеры используют их в конкретных сценах.
МакЭлрой выделил 18 шаблонов. Например, злодеи обычно поют после главных героев, высмеивая их, а ключевые песни протагонистов иногда обращены к животным.
Вот некоторые шаблоны (с полным списком можно ознакомиться в Twitter МакЭлроя).
«Название фильма» (26 песен):
— отражает тему фильма или повторяет его название несколько раз;
— звучит в начале (исключения: «Красавица и чудовище», «Покахонтас»);
— сначала ее поет хор или закадровый/второстепенный герой (исключение: «Покахонтас»).
«Я хочу» (26 песен):
— поет главный герой (исключения: дилогия «Холодное сердце», «Ральф против интернета»);
— это песня-монолог, спетая в одиночку — или обращенная к животным! — и выражающая заветные желания героя.
«Я — злодей» (18 песен):
— исполняется злодеем (исключение: Стервелла Де Виль из мультфильма «101 далматинец»);
— обычно звучит после песни из категории «Я хочу»;
— выражает мотивы злодея, а также высмеивает главного героя.
«Не унывай, дружище!» (17 раз):
— всегда исполняется второстепенным героем, которому приятен протагонист;
— всегда позитивная;
— как правило, сопровождается танцами или беспорядочными движениями.
«Вот что я скажу» (21 песен):
— выражает жизнерадостность героя, иногда в хвастливой манере;
— если песни из «Я хочу» — про внутренние желания, то эта категория — про нескрываемый восторг;
— исполняется главным героем и/или персонажем второго плана вскоре после их встречи.
«Вот что скажем мы» (18 песен):
— раскрывает мотивацию группы героев;
— обычно звучит в начале фильма;
— параллельно песне герои работают и упоминают свои желания.
«Вот что говорят они» (13 песен):
— в песне один герой или целая группа поют о другом персонаже или двух друзьях;
— обычно звучит после того, как мы встречаем героя;
— обычно звучит фоном или поется героем, которого нет в кадре.
«Все будет хорошо» (17 песен):
— более мрачная на фоне песен из «Не унывай, дружище!»;
— обычно выражает надежду, но иногда сомнение;
— у песни спокойная, тихая или меланхоличная интонация, во время исполнения никто не танцует;
— обычно исполнятся второстепенным героем, который поддерживает главного.
«Время танцевать!» (11 песен):
— песня с незамысловатым текстом;
— главный герой не призывает других танцевать, но, когда он поет, они пляшут вокруг него;
— обычно служит в качестве паузы в сюжете.
«Мы победили!» (8 песен):
— обычно звучит в честь празднования чего-то хорошего, что уже случилось или только случится;
— как правило, играет в конце фильма;
— никогда не исполняется главным героем, хотя он где-то рядом;
— три такие песни есть в мультфильмах о медвежонке Винни.
«О природе» (8 песен):
— песня посвящена конкретному месту или погоде;
— в ней никогда не поется о человеке;
— обычно это короткая песня, которая служит подводкой к сцене;
— вы правы, в этих песнях ничего интересного.
«Время житейской мудрости» (6 песен):
— обычно это совет, как следует жить;
— как правило, сосредоточена на главном герое (исключение: «Scales and Arpeggios» из мультфильма «Коты-аристократы»);
— здесь есть «I’ll Make A Man Out Of You» из «Мулан»;
— что странно, ведь это отличная песня, а таким песням здесь не место.
Журналист также составил таблицу, в которой наглядно распределил все песни по категориям.
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Источник: Twitter