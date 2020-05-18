КиноПоиск

Первые кадры из сериала «Противостояние»: Александр Скарсгард в образе Человека в черном

Обсудить0

Издание Vanity Fair опубликовало первые кадры из 10-серийной адаптации романа Стивена Кинга «Противостояние». Проект много лет находился в разработке и в ближайшем будущем наконец увидит свет. Режиссер «Новых мутантов» Джош Бун написал сценарий сериала совместно с Беном Кэвеллом, поставил все эпизоды и выступил в качестве исполнительного продюсера проекта.

Александр Скарсгард в роли Рэндалла Флэгга
Александр Скарсгард в роли Рэндалла Флэгга и Нат Вулф в роли Ллойда Хенрейда
Одесса Янг в роли Фрэнни Голдсмит
Джован Адепо в роли Ларри Андервуда и Хизер Грэм в роли Риты Блейкмур
Оуэн Тиг в роли Гарольда Лаудера
Оуэн Тиг в роли Гарольда Лаудера и Одесса Янг в роли Фрэнни Голдсмит
Вупи Голдберг в роли матушки Абигейл Фриментл

«Противостояние» считается одним из самых значимых произведений Кинга. Все начинается с того, что на секретной базе происходит утечка смертельного вируса. Весь штат лаборатории погибает на рабочих местах, однако выживает охранник со своей женой и ребенком. Освобождение семейства из стен объекта стоит жизни тысячам людей: зараза вызывает жестокую эпидемию. Немногие уцелевшие после нее разделились на два лагеря: первые остались верны идеалам прошлого, вторые же примкнули к таинственному Человеку в черном, стремящемуся к мировому господству.

В сериале снялись Александр СкарсгардХизер Грэм, Нат ВулфДжеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Вупи Голдберг, Грег Кинниэр, Одесса ЯнгГенри ЗагойДжован Адепо, Оуэн Тиг, Брэд Уильям Хенке и Дэниел Сунджата.

Дата выхода проекта пока не сообщается.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Vanity Fair

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Вышел трейлер сериала «Хороший человек», основанного на истории ангарского маньяка

Вышел трейлер сериала «Хороший человек», основанного на истории ангарского маньяка

Сегодня, 14:323
Тимоти Олифант примерит броню Бобы Фетта во втором сезоне «Мандалорца»

Тимоти Олифант примерит броню Бобы Фетта во втором сезоне «Мандалорца»

Сегодня, 11:012
Стив Карелл пытается отправить людей на Луну в трейлере «Космических войск»

Стив Карелл пытается отправить людей на Луну в трейлере «Космических войск»

Вчера2
Второй сезон сериала «Академия „Амбрелла“» увидит свет 31 июля 2020-го

Второй сезон сериала «Академия „Амбрелла“» увидит свет 31 июля 2020-го

18 мая1

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Голливуд»: Приторная сказка об альтернативной истории кино

Сегодня1
«Голливуд»: Приторная сказка об альтернативной истории кино
Законы Мёрфи. Как создатель «Американской истории...» и «Голливуда» стал королем барокко
Портрет героя

Законы Мёрфи. Как создатель «Американской истории...» и «Голливуда» стал королем барокко

Сегодня1
Кинопрокат в Японии после пандемии откроется российской фантастикой «Аванпост»

Кинопрокат в Японии после пандемии откроется российской фантастикой «Аванпост»

4 минуты назад0
Смысл жизни по «Смешарикам»: 10 лучших эпизодов всех времен
КиноПоиск HD

Смысл жизни по «Смешарикам»: 10 лучших эпизодов всех времен

Вчера17
Руководитель Disney+ возглавит TikTok. Как популярная соцсеть становится частью Голливуда

Руководитель Disney+ возглавит TikTok. Как популярная соцсеть становится частью Голливуда

час назад0
Первые кадры из сериала «Противостояние»: Александр Скарсгард в образе Человека в черном

Первые кадры из сериала «Противостояние»: Александр Скарсгард в образе Человека в черном

час назад3
Майкл Бэй спродюсирует триллер о пандемии и изоляции «Певчая птица»

Майкл Бэй спродюсирует триллер о пандемии и изоляции «Певчая птица»

2 часа назад2
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт