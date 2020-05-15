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Мем дня: Как 2020-й повлиял на планы людей. На примерах «Звездных войн» и «Реинкарнации»

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Пользователи Twitter продолжаются бороться с неприятностями 2020 года с помощью мемов. После шуток про апрель и изменения в марте в сети появился мем «Мои планы против 2020-го», в котором люди демонстрируют, как пострадали их планы на год из-за всего, что происходит в мире. Здесь и ребенок против грузовика из «Кладбища домашних животных», и разные вариации «Звездных войн», и даже «Игра престолов».

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