Танос опередил Дарта Вейдера и стал самым популярным кинозлодеем

Главный злодей последних «Мстителей», безумный титан Танос занял первое место в списке самых популярных кинозлодеев. Топ-50 персонажей был сформирован с учетом трех параметров: рейтинг самого известного фильма с участием злодея, количество запросов в Google за месяц и количество просмотров страницы персонажа в «Википедии». В результате Танос получил самую высокую оценку — 81,05. Рейтинг «Мстители: Финал» составляет 94%, имя злодея упоминалось в поисковике 584 тысячи раз, а его страница набрала более 164 тысяч просмотров.
Танос значительно обошел по популярности антагониста классической трилогии «Звездные войны» Дарта Вейдера, оценка которого — 69,2. А замыкает тройку лидеров Джокер в исполнении Хита Леджера (66,57). На самом последнем месте с оценкой в 39,78 оказался Лизун из оригинальных «Охотников за привидениями». Кроме этого, в список вошли HAL 9000 из «Космической одиссеи», Несмертный Джо из «Дороги ярости» и Эрик Киллмонгер из «Черной Пантеры».
Вот как выглядит топ-15 кинозлодеев:
- Танос, «Мстители: Финал» — 81,05;
- Дарт Вейдер, «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» — 69,2;
- Джокер, «Темный рыцарь» — 66,57;
- Лорд Волан-де-Морт, «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» — 49,96;
- Кайло Рен, «Звездные войны: Пробуждение силы» — 48,45;
- Ганнибал Лектер, «Молчание ягнят» — 47,73;
- Терминатор, «Терминатор» — 47,09;
- Палпатин, «Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая» — 46,69;
- Чужой, «Чужой» — 46,32;
- Лорд Фаркуад, «Шрэк» — 45,49;
- Фредди Крюгер, «Кошмар на улице Вязов» — 45,38;
- Боба Фетт, «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» — 43,85;
- Голлум, «Властелин колец: Возвращение короля» — 43,76;
- Майкл Майерс, «Хэллоуин» — 43,61;
- Аид, «Геркулес» — 43,44.
Ознакомиться со всем списком и узнать, как формировалась каждая оценка, можно на сайте.
В июле 2018 года Дарта Вейдера назвали самым популярным кинозлодеем: лорд ситхов занял первую строчку в списке лучших антагонистов по результатам опроса среди деятелей киноиндустрии. В топ-5 также вошли Ганнибал Лектер, Джокер и ведьма из «Волшебника страны Оз».
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Источник: ToppCasinoBonus.com