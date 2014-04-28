Танос опередил Дарта Вейдера и стал самым популярным кинозлодеем

Главный злодей последних «Мстителей», безумный титан Танос занял первое место в списке самых популярных кинозлодеев. Топ-50 персонажей был сформирован с учетом трех параметров: рейтинг самого известного фильма с участием злодея, количество запросов в Google за месяц и количество просмотров страницы персонажа в «Википедии». В результате Танос получил самую высокую оценку — 81,05. Рейтинг «Мстители: Финал» составляет 94%, имя злодея упоминалось в поисковике 584 тысячи раз, а его страница набрала более 164 тысяч просмотров.

Танос значительно обошел по популярности антагониста классической трилогии «Звездные войны» Дарта Вейдера, оценка которого — 69,2. А замыкает тройку лидеров Джокер в исполнении Хита Леджера (66,57). На самом последнем месте с оценкой в 39,78 оказался Лизун из оригинальных «Охотников за привидениями». Кроме этого, в список вошли HAL 9000 из «Космической одиссеи», Несмертный Джо из «Дороги ярости» и Эрик Киллмонгер из «Черной Пантеры».

Вот как выглядит топ-15 кинозлодеев:

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В июле 2018 года Дарта Вейдера назвали самым популярным кинозлодеем: лорд ситхов занял первую строчку в списке лучших антагонистов по результатам опроса среди деятелей киноиндустрии. В топ-5 также вошли Ганнибал Лектер, Джокер и ведьма из «Волшебника страны Оз».

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Источник: ToppCasinoBonus.com