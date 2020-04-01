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Руководитель Disney+ возглавит TikTok. Как популярная соцсеть становится частью Голливуда

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Недавно стало известно, что Кевин Майер, руководивший стримингом Disney+, покинет прежнее место работы и возглавит популярную соцсеть TikTok. На новой должности он будет заниматься глобальным развитием, маркетингом и продажами.

За последний год TikTok стал платформой для творческих идей. Пользователи записывают клипы, скетчи и реагируют на тренды, а самые оригинальные посты привлекают миллионы подписчиков. Назначение Майера не первая связь между Голливудом и TikTok. Многие знаменитости уже имеют в сервисе официальные аккаунты, а начинающие актеры и музыканты создают контент в надежде построить карьеру. 

Популярность TikTok существенно выросла на фоне пандемии коронавируса. Во время изоляции у американцев появилось намного больше времени, чем они готовы тратить на сериалы и другие развлечения. Короткие скетчи сделали свое дело: в марте, когда в стране ввели карантин, число загрузок TikTok в США выросло на 51% по сравнению с этим же периодом в прошлом году, приложение скачали 199 млн раз. Согласно данным аналитической компании comScore, в течение марта каждый американский пользователь провел в TikTok рекордные 858 минут (это более 14 часов).

После вспышки COVID-19 кинопроизводство схлопнулось, и знаменитости временно перестали сниматься в кино и посещать публичные мероприятия. Зато многие из них активизировались в TikTok. Так, в профиле Дженнифер Лопес есть видео, где она танцует под «Nonstop» Дрейка. Ролик уже собрал более 10 млн просмотров, а на сам аккаунт актрисы и певицы подписалось 9,2 млн человек. Как отмечают СМИ, TikTok постепенно занимает нишу сервисов, которые в эпоху соцсетей сокращают дистанцию между фанатами и кумирами.

@jlo

Wait for it...😂♥️ @arod13

♬ Nonstop - Drake

Кому-то в TikTok намного комфотнее, чем на основной работе. «По словам людей, им кажется, будто теперь они меня знают. Большую часть карьеры я был окружен теми, кто меня не понимал. Это первый случай, когда на меня смотрят как на живого человека, когда могут узнать о моих личных качествах и интересах», — говорит певец и актер Джейсон Дэруло, игравший в сериалах «Империя» и «Смертельное оружие». На его профиль подписалось более 20 млн человек.

@jasonderulo

Don’t try this 😭😭😭

♬ original sound - jasonderulo

А вот что говорит звезда ситкома «Бруклин 9-9» Терри Крюс: «Этот сервис просто создан для меня. Первые пять лет моей карьеры кастиг-агенты говорили: „Чувак, ты слишком огромный“. Но для TikTok я идеален». Актер часто публикует в соцсети видео со своими танцами.

@terrycrews

Here it is, the ##Brooklyn99 Push It Dance Challenge !

♬ Push It (Re-Recorded) [Remastered] - Salt-N-Pepa

Как отмечают исследователи рынка, TikTok пока уступает другим соцсетям как рекламная площадка. Первые партнерские посты появились в сервисе только в 2019 году. Тем не менее ряд компаний, включая голливудские, уже пытались привлечь через него зрителей. Например, Netflix пробовал нарастить аудиторию сериала «Я никогда не...». Для этого звезды комедийного шоу запустили танцевальный челлендж.

А у Warner Bros. в TikTok есть отдельный аккаунт. К премьере «Хищных птиц» там появилось забавное видео.

@wbpicturesbr

Participe do desafio você também! ##OQueaArlequinaFaria ##OQueaArlequinaFaria? ##AvesDeRapina estreia dia 6 de Fevereiro nos cinemas.

♬ som original - wbpicturesbr

В то же время TikTok дает возможность зарабатывать крупным звездам. Для сравнения: блогер, имеющий до 500 тысяч подписчиков, может получить за партнерский пост несколько сотен долларов. У звезд аудитория намного больше — например, на Арнольда Шварценеггера подписано более 3 млн человек.

Популярность в TikTok привлекает не только рядовых пользователей, но и голливудских продюсеров. В 2019 году в соцсети появился коллектив Hype House. Это 19 блогеров, которые арендовали особняк в Лос-Анджелесе, чтобы снимать там видеоконтент. Сейчас на их профиль подписано более 15 млн человек. Как пишет THR, компания Wheelhouse Group уже готовит про Hype House реалити-шоу.

@thehypehouse

hype house lit 🔥😭 @lilhuddy @nickaustinn @rylandstormss ib: @mattiapolibio

♬ Roses - Imanbek Remix - SAINt JHN

Блогеры надеются, что TikTok поможет им построить карьеру в шоу-бизнесе. Так, начинающая певица Тейлор Фелт не исключает, что ее аккаунт с 3 млн подписчиков привлечет внимание музыкальных лейблов. Успешные кейсы уже есть: недавно компания Brat запустила в разработку веб-сериал Attaway General, в котором участвует 18-летняя певица Дикси Д'Амелио. На ее TikTok подписалось около 25 млн пользователей.

Глава Brat Роб Фишман настроен оптимистично: «У тиктокеров особый магнетизм, который не стоит игнорировать. Голливуд должен не убегать от них, а понять, как с ними можно работать».

Какие известные актеры уже есть в TikTok?

Арнольд Шварценеггер

@arnoldschnitzel

PUT THAT COOKIE DOWN

♬ original sound - arnoldschnitzel

Джейн Фонда

@janefonda

Lots of amazing young people working beyond 9-5 to save the climate. I joined them & so can you! ##earthday ##9to5 ##FireDrillFriday

♬ original sound - zachjustice_

Милли Бобби Браун

@milliebobbybrown

No chocolate biscuits were harmed in the making of this ##handsfreechallenge. Your turn now, ##TeamGalaxy @samsung ##SamsungPartner ##staywell

♬ original sound - milliebobbybrown

Джек Блэк

@jackblack

Quarantine Dance ##reallifeathome ##distancedance ##happyathome ##boredathome ✂️ @taylor

♬ original sound - jackblack

Энтони Хопкинс

@anthonyhopkins

##Drake I’m late to the party... but better late than never. @oficialstallone @arnoldschnitzel ##toosieslidechallenge

♬ original sound - officialanthonyhopkins

Уилл Смит

@willsmith

Man, I miss James Corden.

♬ original sound - willsmith

Эми Шумер

@amyschumer

♬ original sound - amyschumer

Селена Гомес

@selenagomez

Loving all your ##Boyfriend Tik Toks! Thinking of you all and sending so much love!! ❤️ ##boyfriendchallenge ##imnotdriving

♬ Boyfriend - Selena Gomez

Риз Уизерспун

@officialreesetiktok

Been ‘Mom Dancing’ since 1999 ##dancing

♬ original sound - officialreesetiktok

Дуэйн Джонсон

@therock

My 2015 moves still play in 2020😂 ##quarantinelife ##throwback

♬ Savage - Megan Thee Stallion

Кайл МакЛоклен

@kyle_maclachlan

Rosé all day takes on a new meaning. ##wine ##quarantinelife

♬ Classical Music - Classical Music

Джессика Альба

@jessicaalba

♬ Sweet and Salty - goalsounds

Эмили Ратаковски

@emrata

The doggies joined in for this one

♬ AhiChallenge - elrodcontreras

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Источник: THR

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