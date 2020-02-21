Тимоти Олифант примерит броню Бобы Фетта во втором сезоне «Мандалорца»

15 мая стало известно, что звезда «Правосудия» Тимоти Олифант присоединился к актерскому составу второго сезона сериала «Мандалорец». Тогда не сообщалось, кого он сыграет в продолжении, но, согласно последним предположениям, Олифанту досталась роль Кобба Ванта — владельца мандалорской брони, которая до этого принадлежала Бобе Фетту. Согласно источникам сайта /Film, Олифанта уже заметили на съемочной площадке второго сезона в знаменитой зеленой броне.

Впервые появившийся в книжной трилогии Чака Вендига «Последствия», Кобб Вант — бывший раб, защищающий жителей поселения Фритаун на планете Татуин. Он носит старую мандалорскую броню, которую купил у джав, нашедших ее на месте крушения баржи Джаббы Хатта, взорванной в начале «Возвращения джедая». Прямых подтверждений того, что броня ранее принадлежала Фетту, нет, но подразумевается, что Вант заполучил обмундирование печально известного охотника за головами.

В середины мая THR сообщил, что Боба Фетт появится во втором сезоне «Мандалорца». Его сыграет Темуэра Моррисон, исполнитель роли Джанго Фетта в трилогии приквелов. Утверждалось, что роль Фетта в продолжении будет небольшой, и теперь предполагается, что возвращение персонажа на экраны связано с историей Ванта. Вероятно, Фетт станет частью флешбэка, который объяснит, как он спасся из пасти сарлакка, а его броня оказалась у джав.

Стоит отметить, что данная информация о втором сезоне — лишь предположения, основанные на непроверенной информации, которая в будущем может оказаться ошибочной.

«Мандалорец» — первый игровой сериал по «Звездным войнам». Он повествует о наемнике, живущем на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Однажды герой получает заказ — доставить некий объект, которым оказывается зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка.

Второй сезон шоу выйдет этой осенью на Disney+. Сюжет новых серий не раскрывается. Помимо Фетта и знакомых героев, в них появятся Асока Тано, ученица Энакина Скайуокера из «Войн клонов», а также новый охотник за головами, которого сыграет Майкл Бин.

Чтобы не пропустить дату премьеры второго сезона, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: /Film