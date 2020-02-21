КиноПоиск

Тимоти Олифант примерит броню Бобы Фетта во втором сезоне «Мандалорца»

Обсудить0

15 мая стало известно, что звезда «Правосудия» Тимоти Олифант присоединился к актерскому составу второго сезона сериала «Мандалорец». Тогда не сообщалось, кого он сыграет в продолжении, но, согласно последним предположениям, Олифанту досталась роль Кобба Ванта — владельца мандалорской брони, которая до этого принадлежала Бобе Фетту. Согласно источникам сайта /Film, Олифанта уже заметили на съемочной площадке второго сезона в знаменитой зеленой броне.

Впервые появившийся в книжной трилогии Чака Вендига «Последствия», Кобб Вант — бывший раб, защищающий жителей поселения Фритаун на планете Татуин. Он носит старую мандалорскую броню, которую купил у джав, нашедших ее на месте крушения баржи Джаббы Хатта, взорванной в начале «Возвращения джедая». Прямых подтверждений того, что броня ранее принадлежала Фетту, нет, но подразумевается, что Вант заполучил обмундирование печально известного охотника за головами.

В середины мая THR сообщил, что Боба Фетт появится во втором сезоне «Мандалорца». Его сыграет Темуэра Моррисон, исполнитель роли Джанго Фетта в трилогии приквелов. Утверждалось, что роль Фетта в продолжении будет небольшой, и теперь предполагается, что возвращение персонажа на экраны связано с историей Ванта. Вероятно, Фетт станет частью флешбэка, который объяснит, как он спасся из пасти сарлакка, а его броня оказалась у джав.

Стоит отметить, что данная информация о втором сезоне — лишь предположения, основанные на непроверенной информации, которая в будущем может оказаться ошибочной.

«Мандалорец» — первый игровой сериал по «Звездным войнам». Он повествует о наемнике, живущем на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Однажды герой получает заказ — доставить некий объект, которым оказывается зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка.

Второй сезон шоу выйдет этой осенью на Disney+. Сюжет новых серий не раскрывается. Помимо Фетта и знакомых героев, в них появятся Асока Тано, ученица Энакина Скайуокера из «Войн клонов», а также новый охотник за головами, которого сыграет Майкл Бин.

Чтобы не пропустить дату премьеры второго сезона, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: /Film

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Вышел трейлер документального сериала о создании «Мандалорца»

Вышел трейлер документального сериала о создании «Мандалорца»

23 апреля2
Lucasfilm начала работу над третьим сезоном сериала «Мандалорец»

Lucasfilm начала работу над третьим сезоном сериала «Мандалорец»

22 апреля6
Джина Карано завершила съемки во втором сезоне «Мандалорца»

Джина Карано завершила съемки во втором сезоне «Мандалорца»

10 марта3
В видео о съемках «Мандалорца» показали новейшую систему для создания цифрового окружения

В видео о съемках «Мандалорца» показали новейшую систему для создания цифрового окружения

21 февраля4

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Голливуд»: Приторная сказка об альтернативной истории кино

Сегодня1
«Голливуд»: Приторная сказка об альтернативной истории кино
Законы Мёрфи. Как создатель «Американской истории...» и «Голливуда» стал королем барокко
Портрет героя

Законы Мёрфи. Как создатель «Американской истории...» и «Голливуда» стал королем барокко

Сегодня1
Кинопрокат в Японии после пандемии откроется российской фантастикой «Аванпост»

Кинопрокат в Японии после пандемии откроется российской фантастикой «Аванпост»

4 минуты назад0
Смысл жизни по «Смешарикам»: 10 лучших эпизодов всех времен
КиноПоиск HD

Смысл жизни по «Смешарикам»: 10 лучших эпизодов всех времен

Вчера17
Руководитель Disney+ возглавит TikTok. Как популярная соцсеть становится частью Голливуда

Руководитель Disney+ возглавит TikTok. Как популярная соцсеть становится частью Голливуда

час назад0
Первые кадры из сериала «Противостояние»: Александр Скарсгард в образе Человека в черном

Первые кадры из сериала «Противостояние»: Александр Скарсгард в образе Человека в черном

час назад2
Майкл Бэй спродюсирует триллер о пандемии и изоляции «Певчая птица»

Майкл Бэй спродюсирует триллер о пандемии и изоляции «Певчая птица»

2 часа назад2
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт