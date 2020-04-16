Вручение «Оскара-2021» могут отложить из-за пандемии коронавируса

Американская киноакадемия рассматривает возможность перенести 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» на более поздний срок, сообщает Variety. Сейчас награждение планируется провести 28 февраля 2021 года, но, как утверждает один инсайдер, из-за пандемии коронавируса церемония, скорее всего, будет отложена.

На данный момент никаких точных планов нет, а новая дата проведения награждения пока не обсуждалась. Другой источник отмечает, что канал ABC все еще придерживается февральской даты, а разговоры о возможном переносе носят лишь неофициальный характер.

Представители киноакадемии пока никак не прокомментировали представленную информацию.

В конце апреля на фоне ситуации с распространением коронавируса киноакадемия внесла временные изменения в правила, по которым фильмы могут претендовать на премию «Оскар». Теперь получить номинацию смогут даже картины, вышедшие только на онлайн-сервисах. Исключение действует для проектов, у которых изначально планировался релиз в кинотеатрах. Ранее для соискания «Оскара» обязательным условием считался прокат в Лос-Анджелесе — минимум семь дней и не менее трех показов в сутки.

Новые условия относятся исключительно к «Оскару-2021», после чего академия намерена вернуться к прежним правилам.

Источник: Variety

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.