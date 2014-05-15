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Руби Роуз оставила сериал «Бэтвумен». Во втором сезоне главную роль исполнит новая актриса

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Создателям сериала «Бэтвумен» предстоит найти новую актрису на роль главной героини: Руби Роуз отказалась от проекта после первого сезона. Причины ухода не раскрываются, но источник утверждает, что отказ от проекта никак не связан с травмой, которую Роуз получила на съемках.

«Я приняла очень сложное решение не возвращаться к „Бэтвумен“ в следующем сезоне, — сообщила Роуз в официальном заявлении. — Это решение не далось мне легко, и я с огромным уважением отношусь к актерскому составу, съемочной группе и всем причастным к созданию сериала в Ванкувере и Лос-Анджелесе».

«Я чрезвычайно благодарна Грегу Берланти, Кэролайн Дрис и Саре Шехтер не только за эту невероятную возможность, но и за шанс стать частью созданной ими вселенной DC», — призналась актриса.

Главная героиня «Бэтвумен» — Кэти Кейн, дочь владельца частной охранной компании, которую с позором выгнали из армии. Она возвращается в родной Готэм, лишенный защиты Бэтмена — Тёмный рыцарь пропал без следа три года назад. Пока в городе орудует жестокая банда, Кэти при поддержке гениального Люка Фокса вынуждена взять на себя защиту невинных и стать супергероиней.

В январе 2020-го, до завершения первого сезона, зеленый свет получил второй сезон проекта. Уход Роуз не повлияет на запланированное производство, и шоураннеры намерены в ближайшее время найти новую актрису на главную роль.

Первый сезон «Бэтвумен» прямо сейчас доступен для просмотра эксклюзивно на КиноПоиск HD.

Источник: Variety

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