Павел Деревянко рассказал Дудю, как плакал на мультфильмах Pixar

19 мая Юрий Дудь опубликовал на своем YouTube-канале новое интервью. Героем выпуска стал актер Павел Деревянко, известный по фильму «Брестская крепость» и сериалу «Домашний арест». В нескольких вопросах журналист коснулся кино.

По словам Деревянко, роль в «Брестской крепости» он получил с большим трудом. Поначалу создатели не верили, что актеру подойдет драматическое амплуа после комедии «Гитлер капут!», где он сыграл советского разведчика под видом штандартенфюрера СС. Готовясь к роли, Деревянко читал книги и смотрел военные фильмы. Однако во время первого же дубля он понял, что играет неправильно, и попросил режиссера Александра Котта переснять сцену.

«У меня был внутренний диссонанс, — рассказывает Деревянко. — С этого момента я перестал верить своему герою. Я видел, что это полная херня, шняга, ложь. И я понял, что, к сожалению, ошибся в себе, переоценил свои возможности, что мой удел — это только комедии. Я был в полной уверенности, что это провал».

Его мнение изменилось после просмотра финальной версии. Деревянко остался доволен и самой картиной, и своей работой: «Я понял, что могу ошибаться».

Говоря о фильмах, на которых он плакал, Деревянко упомянул проекты Pixar. Среди них — «Тайна Коко» и «ВАЛЛ·И». Вот что он вспоминает о последнем: «Так меня эта история растрогала. После [сеанса] я был под сильным впечатлением. <...> Мы выходим, и у меня душа, тело полны чувств, ощущений. <...> Я отошел, сел на остановку и проплакался».

Деревянко особенно впечатлил мир, созданный авторами мультфильма.

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Источник: YouTube