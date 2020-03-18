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Обновление главной страницы в мобильной версии сайта

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Мы обновляем главную страницу в мобильной версии сайта, чтобы на всех платформах у вас был современный и быстрый КиноПоиск.

На первый план выйдут картина дня и то, что может быть интересно именно вам:

  • блок с актуальными статьями, которые сейчас все читают и комментируют;
  • блок с главными материалами от редакции;
  • блок с персональными рекомендациями.

Другие важные разделы (новые трейлеры, календарь релизов и т. д.) также будут на виду.

Главная страница в мобильной версии постепенно обновится у всех. Посмотрите, возможно, у вас она уже новая, и вы можете проверить, как она работает. Ждем отзывов в комментариях.

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