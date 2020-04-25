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Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили и другие собрали почти 4 млн рублей в поддержку врачей

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17 мая актеры театра БДТ имени Товстоногова приняли участие в благотворительном марафоне. Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Нина Усатова и другие прочитали тексты, написанные врачами во время пандемии коронавируса. За сутки они собрали 3,8 млн рублей, которые будут перечислены НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге.

По словам художественного руководителя театра Андрея Могучего, идея акции исходила от него: «Должен сказать, что наш театр с этим институтом дружит давно. Они нас всегда выручают в самых разных ситуациях. У артистов и врачей вообще особый тип взаимоотношений, потому что врачи выступают настройщиками — тело и психика артистов должны быть всегда в порядке. Поэтому врачи для нас особенно ценны».

Большая часть текстов была взята из интернета. В основном это заметки врачей в соцсетях. «Вчера, например, мы нашли пост врача, обнаружившей с удивлением, что ее текст прочла Алиса Бруновна Фрейндлих. Автор не знала, что этот текст будет произнесен… Она написала в соцсетях свои мысли, Фрейндлих этот текст был распределен, — как это у нас принято в театре. Она взяла его как пьесу», — рассказывает худрук. 

Таким образом театр хотел обратить внимание на врачей во время эпидемии Covid-19, дать им голос. «Я призываю всех не навредить этим людям. Быть очень осторожными. Наша цель — не дать им погибнуть. От невнимания, от болезни, от отсутствия защиты, на которую нет денег», — говорит Могучий.

20 мая похожую акцию проведет театр «Гоголь-центр». Полученные средства направят двум нижегородским учреждениям — Городской клинической больнице № 5 и Рентгенологическому отделению ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ» Нижегородской области.

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Источник: Meduza

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