Стив Карелл пытается отправить людей на Луну в трейлере «Космических войск»

Создатели сериала «Офис» разработали для стрим-сервиса Netflix новый комедийный проект «Космические войска». Главную роль в нем исполнил Стив Карелл, а окружает его отличный актерский состав: Джон Малкович, Бен Шварц, Лиза Кудроу, Ноа Эммерих, Фред Уиллард, Тоуни Ньюсом и Алексей Воробьев.

Сюжет сериала вращается вокруг недавно сформированных Космических войск США, задача которых — покорить безвоздушное пространство. Руководить новым видом вооруженных сил поручают генералу Марку Нэйрду (Карелл), который плохо представляет, что именно нужно делать. Миссия обречена на провал, но генерал не намерен сдаваться и планирует сражаться до конца.

«Космические войска» выйдут на Netflix 29 мая.