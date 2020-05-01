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Стив Карелл пытается отправить людей на Луну в трейлере «Космических войск»

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Создатели сериала «Офис» разработали для стрим-сервиса Netflix новый комедийный проект «Космические войска». Главную роль в нем исполнил Стив Карелл, а окружает его отличный актерский состав: Джон Малкович, Бен Шварц, Лиза Кудроу, Ноа Эммерих, Фред Уиллард, Тоуни Ньюсом и Алексей Воробьев.

Сюжет сериала вращается вокруг недавно сформированных Космических войск США, задача которых — покорить безвоздушное пространство. Руководить новым видом вооруженных сил поручают генералу Марку Нэйрду (Карелл), который плохо представляет, что именно нужно делать. Миссия обречена на провал, но генерал не намерен сдаваться и планирует сражаться до конца.

«Космические войска» выйдут на Netflix 29 мая.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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