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Тизер сериала «ЧИКИ»: Ирина Горбачева и (не)веселая жизнь в российской глубинке

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Сериал «ЧИКИ» — история о российской глубинке, где живут люди, которые, несмотря ни на что, достойны быть счастливыми. По словам создателей, этот проект отражает не только плюсы, «но и не самые красивые детали окружающей нас действительности, которые мы часто никак не хотим признавать».

Действие сериала разворачивается в небольшом южном городке, полном подсолнухов, шашлычного дыма и спелых арбузов. У трассы в притоне нелегким трудом зарабатывают на жизнь три подруги: Света (Ирина Носова), Марина (Алена Михайлова) и Людка (Варвара Шмыкова). Раньше их было четверо. Самая смелая и предприимчивая, Жанна (Ирина Горбачева), укатила в Москву и вернулась на красном Mini Cooper с идеей начать свой бизнес. Одна за другой подруги присоединяются к плану завязать с грязным прошлым и создать собственный фитнес-клуб.

Премьера восьмисерийного проекта состоится на онлайн-сервисе more.tv 4 июня.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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