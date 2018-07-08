Находка дня: Тимоти Шаламе в произведениях мировой живописи

Instagram-аккаунт chalametinart — коллекция шедевров мировой живописи, куда с помощью фотошопа добавили Тимоти Шаламе. В некоторые полотна 24-летний актер вписывается на удивление хорошо, словно он действительно бессмертный юноша, который служил вдохновением для художников самых разных эпох, от Караваджо до Густава Климта.

«Юноша с корзиной фруктов», Караваджо

«Лютнист», Караваджо

«Цветение юности», Владислав Чахурский

«Юноша читает», Октавиан Смигельши

«Поцелуй», Густав Климт

«Эсси, Рубии Фердинанд, дети Эшера Вертхеймера», Джон Сингер Сарджент

«Портрет мадам Иск», Джон Сингер Сарджент

« Портрет Эмиля Галле », Виктор Пруве

« Урок музыки », Ян Вермеер

«Леди и Шалот», Джон Уильям Уотерхаус

«Менины» (или «Семья Филиппа IV »), Диего Веласкес

С остальными работами можно ознакомиться в Instagram.

12 ноября 2020-го зрители смогут увидеть Шаламе в новой картине Уэса Андерсона «Французский диспетчер». 17 декабря 2020 года он появится в роли Пола Атрейдеса в фантастической картине «Дюна».

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