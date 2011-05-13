Звезды сериала «Сообщество» встретились удаленно и обсудили идею для фильма-продолжения

Создатель «Сообщества» Дэн Хармон удаленно воссоединился со звездами сериала, чтобы вместе с ними зачитать сценарий четвертого эпизода пятого сезона «Полиграфический кооператив». На экране вновь встретились Джоэл МакХэйл, Гиллиан Джейкобс, Элисон Бри, Дэнни Пуди, Иветт Николь Браун, Дональд Гловер, Кен Жонг и Джим Рэш. Уолтон Гоггинс, сыгравший в серии мистера Стоуна, адвоката героя Чеви Чейза, не смог принять участие в записи, и его место занял Педро Паскаль, который с трудом смог произнести шутку о замороженной сперме.

После чтения актеры обсудили сериал и идеи для возможного полнометражного продолжения. Гловер предложил, что хорошей идеей для фильма-сиквела могла бы стать история о том, как Абед ищет своего лучшего друга Троя, пропавшего в морях в последних сезонах. Сам Гловер уверен, что в мире «Сообщества» его герой мертв, но признался, что подобные фильмы ему очень нравятся.

«Мне очень нравится идея, что Трой пропал без вести, и задача Абеда — найти его, выследить. Это было бы весело», — заметил Пуди.

«Фильм сам себя пишет, — пошутил Хармон, словно записывая идею. — Осталось добавить отсылки к „Крепкому орешку“».

Разговоры о возможном фильме-продолжении «Сообщества» ходят давно, с момента окончания самого сериала. Проект просуществовал шесть сезонов, с 2009-го по 2015-й, и за это время вокруг него сформировалась сильная фанатская база, которая мечтала вновь увидеть на экране любимых героев. Это желание пока так и не привело к конкретному результату, и многие сомневаются, что полнометражный сиквел когда-либо увидит свет.

Источник: Deadline

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