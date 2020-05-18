Бродвейское шоу в Marvel: Художники рассказали, как создавались титры «Мстители: Финал»

На сайте дизайнерской лаборатории Perception появился материал, в котором рассказывается о создании титров фильма «Мстители: Финал».

В первую очередь Marvel хотела отдать дань уважения актерам, которые плотно ассоциируются с командой Мстителей. Для этого Perception выбрала такую концепцию: в центре кадра должны находиться актер и титр с именем, а на фоне — сцена с участием героя. А чтобы придать титрам более личный характер, художники добавили именные автографы звезд. Эти решения были реализованы еще на ранних этапах, когда финал «Мстителей» задумывался как один фильм.

Альтернативные титры фильма «Мстители: Финал» Альтернативные титры фильма «Мстители: Финал» Альтернативные титры фильма «Мстители: Финал» Альтернативные титры фильма «Мстители: Финал» Альтернативные титры фильма «Мстители: Финал» Альтернативные титры фильма «Мстители: Финал» Альтернативные титры фильма «Мстители: Финал» Альтернативные титры фильма «Мстители: Финал» Альтернативные титры фильма «Мстители: Финал»

Последние «Мстители» подводят черту под 11-летней историей франшизы, поэтому в фильме участвуют все ключевые актеры Marvel. Чтобы титры были структурированными, Perception придумала последовательность: сначала в них упоминаются продюсеры, режиссеры и сценаристы, затем новые герои, а в самом конце идет отдельное посвящение оригинальному составу команды.

Художники решили, что картинка будет наполняться цветом постепенно. Например, в первой версии на фоне титра продюсера Кевина Файги в кадре есть только зеленые линии, а уже под именем Пола Радда можно заметить костюм его героя, Человека-муравья.

Альтернативные титры фильма «Мстители: Финал» Альтернативные титры фильма «Мстители: Финал»

Perception хотела визуально подчеркнуть переход от съемочной группы к актерам, особенно к тем, кто играет самых первых Мстителей. Если во время титра сценариста кадр почти пустой, то при упоминании, например, Роберта Дауни-мл., мы видим его героя в действии.

Для Perception важно было напомнить зрителю, что экранное воплощение героя — это прежде всего заслуга актера. Поэтому на каждом титре камера как бы отдаляется: на переднем плане возникает имя — например, Бенедикта Камбербэтча, — а на фоне проигрывается короткий экшен-эпизод с участием Доктора Стрэнджа.

В материале также говорится, что титры «Финала» длиннее большинства работ Perception. Всего в них более 60 персональных карточек.

Обычно первыми в титрах упоминаются исполнители главных ролей, однако имя Роберта Дауни-мл. появляется в самом конце. Эту идею предложил Кевин Файги. Он хотел, чтобы последние минуты фильма напоминали бродвейское шоу, где самые громкие овации приходятся на финальный поклон артистов перед публикой.

Кроме того, Perception помогала создателям фильма с концепцией путешествий во времени. Студия должна была разработать механику перемещений из настоящего в прошлое, а также показать, как этот процесс будет выглядеть на экране. Результат должен был быть максимально понятным.

Концепция путешествий во времени в фильме «Мстители: Финал» в представлении дизайнеров Perception Концепция путешествий во времени в фильме «Мстители: Финал» в представлении дизайнеров Perception Концепция путешествий во времени в фильме «Мстители: Финал» в представлении дизайнеров Perception

Концепты Perpection помогли сценаристам разобраться с идеями, основанными на исследованиях ученых, и понять, как их органично вплести в повествование фильма.

«Мстители: Финал» и другие фильмы Marvel вы прямо сейчас можете посмотреть в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

Источник: Perception