Новый охотник на монстров и старейшина эльфов. Кто еще появится в продолжении «Ведьмака»?

Пока производство второго сезона «Ведьмака» заморожено из-за коронавируса, сайт Redanian Intelligence, посвященный проекту Netflix, собирает информацию о новых второстепенных персонажах сериала. По данным портала, к актерскому составу присоединились Джоэль Адриан, Вернон Добчефф, Алина Илин, Лесли Ивен и Скарлетт Молтман, которые появятся в продолжении в небольших ролях.

Согласно источнику, Адриан сыграет во втором сезоне ведьмака Хемрика. Его персонаж придуман специального для сериала, и его нет в книгах Анджея Сапковского или в видеоиграх. Как и Геральт, Хемрик также проходил обучение в Каэр Морхене, но в остальном неизвестно, как его появление обосновано сюжетом.

Про других актеров известно немногое. Добчефф исполнит роль эльфийского старейшины, а Ивен сыграет женщину по имени Мина Копперклот. Какие роли достались Молтман и Илин, не сообщается.

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Когда выйдет второй сезон «Ведьмака»?

В ноябре 2019 года сериал продлили на второй сезон. Пока не сообщается, когда продолжение увидит свет. Предположительно, проект вернется на экраны в августе 2021 года, но точной даты премьеры нет. На возможную дату релиза, весьма вероятно, повлияют ситуация с пандемией коронавируса и приостановленное производство.

Кто появится во втором сезоне «Ведьмака»?

21 февраля Netflix объявил дополнительный актерский состав второго сезона. Вместе с Генри Кавиллом, Фреей Аллан и Аней Чалотрой, которые вернутся в знакомых ролях, в продолжении также снимутся Ясен Атор, Агнес Брукнер, Пол Бульон, Кристофер Хивью, Туэ Ерстед Расмуссен, Аиша Фабьен Росс и Месия Симсон. Кого они сыграют, КиноПоиск рассказывал здесь. В конце февраля роль в сериале получил Ким Бодния, который появится в образе Весемира, одного из старейших ведьмаков и наставника главного героя.

О чем будет второй сезон «Ведьмака»?

Первый сезон был практически полностью основан на сборнике рассказов Анджея Сапковского «Последнее желание», но продолжение, по словам продюсера Томека Багиньского, не будет адаптацией конкретной книги.

«На самом деле в книгах историй гораздо больше, чем мы смогли бы впихнуть в восемь серий. Так что нам пришлось чрезвычайно осторожно выбирать, какие истории мы хотим рассказать», — признался Багиньски, но не раскрыл, какие именно книги взяты за основу.

Как второй сезон «Ведьмака» будет отличаться от первого?

В продолжении сценаристка Лорен Шмидт Хиссрик планирует отказаться от скачков между разными отрезками во времени. Второй сезон станет гораздо более прямолинейным и сконцентрируется на отношениях Геральта, Цири и Йеннифэр, которые долгое время шли друг к другу.

«Такая структура повествования была выбрана, чтобы мы могли рассказать истории о Геральте, но при этом Цири и Йеннифэр оставались частью сюжета, — говорит Хиссрик. — Их истории не происходили одновременно, и мы понимали, что придется немного поиграть со временем. Это точно изменится во втором сезоне, так как их истории начали сходиться в одной точке».

Что еще делает Netflix с «Ведьмаком»?

Пока идут съемки второго сезона, стрим-сервис запустил в производство полнометражный анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар волка». Проект разрабатывает Хиссрик совместно со сценаристом третьего эпизода сериала Бо ДеМайо, а героем станет Весемир. Неизвестно, озвучит ли его Бодния. За производство отвечает корейская студия анимации Studio Mir, выпустившая мультсериалы «Вольтрон: Легендарный защитник» и «Легенда о Корре».

О том, каким получился сериал «Ведьмак», КиноПоиск рассказывал здесь и в выпуске подкаста «В предыдущих сериях».

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Источник: Redanian Intelligence