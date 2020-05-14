Вайтити, Рейнольдс, Хемсворты и другие звезды прочитают Роальда Даля в поддержку врачей

Режиссер Тайка Вайтити вместе с компанией Роальда Даля организовал благотворительное чтение повести «Джеймс и гигантский персик» с участием многих звезд, от Райана Рейнольдса до Кары Делевинь. Цель акции — собрать денег для фонда Partners in Health, который поддерживает работников системы здравоохранения и нуждающихся. Вайтити в компании знаменитостей будет читать книгу на протяжении 10 эпизодов. В первой серии приняли участие Крис Хемсворт, Лиам Хемсворт и Ник Кролл.

Для второго эпизода повесть вместе с Вайтити читали Мэрил Стрип и Бенедикт Камбербэтч.

В будущем к Вайтити присоединятся Рейнольдс, Делевинь, Кейт Бланшет, Минди Кейлинг, Лупита Нионго, Билли Портер, Эдди Редмэйн, Сара Полсон и многие другие. Все актеры изображали разных персонажей повести и зачитали свои фрагменты, находясь в изоляции.

Трейлер акции:

«Будучи взрослым ребенком, который регулярно читал „Джеймса и гигантский персик“ для своих дочерей, я рад сотрудничеству с моими друзьями из команды Даля и Partners in Health, чтобы пересказать эту историю для тех, кто сейчас нуждается, — говорит Вайтити. — Это безумная, чудесная сказка о стойкости детей, преодолении невзгод и том, как справиться с изоляцией, что сейчас чрезвычайно своевременно».

«Джеймс и гигантский персик» — история мальчика, который оказался внутри гигантского магического персика, где познакомился с местными жителями-насекомыми. Вместе с ними на персике Джеймс отправляется в путешествие через Атлантический океан, чтобы найти настоящих друзей, осуществить заветные мечты и смириться со смертью родителей. В 1996 году повесть экранизировал Генри Селик.

Сейчас Вайтити заканчивает работу над спортивной комедией с Майклом Фассбендером «Следующий гол — победный», после чего вернется к киновселенной Marvel и поставит блокбастер «Тор: Любовь и гром». Кроме этого, в его планах числятся мини-сериал с Джудом Лоу, фантастика для Apple TV+, два анимационных сериала, основанных на повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика», и новая часть франшизы «Звездные войны».

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