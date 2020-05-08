Видео дня: Росс в полном одиночестве в переделанной сцене из «Друзей»

Стараниями YouTube-пользователя Urpoliitikko забавная сцена с неловким ужином из десятого сезона сериала «Друзья» превратилась в пугающую историю об одиноком человеке. Автор взял отрывок из эпизода «Эпизод, где Росс в порядке», в котором Росс пригласил к себе новоиспеченную пару Джо и Рэйчел, и убрал из нее всех персонажей, кроме Росса. В итоге герой Дэвида Швиммера разговаривает с пустотой и усиленно делает вид, что в комнате есть другие люди.

Вот как выглядит сцена на самом деле:

До этого Росса сделали персонажем триллера, убрав закадровый смех и озвученные мысли.

В 2019 году «Друзья» отметили 25-летие. Премьера сериала состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. О юбилее сериала читайте в спецпроекте КиноПоиска.