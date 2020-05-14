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Режиссер «Шазама!» снял еще один хоррор в изоляции

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Режиссер «Шазама!» Дэвид Ф. Сандберг выложил на своем YouTube-канале короткометражный хоррор под названием «Not Alone in Here» («Здесь кто-то есть»). Фильм длится шесть минут. Главную роль в нем вновь сыграла жена постановщика Лотта Лостен.

Как и в других короткометражках Сандберга, действие «Not Alone in Here» происходит в квартире. Главная героиня начинает понимать, что в соседних комнатах есть кто-то еще. Вооружившись ножом, она решает осмотреть помещение, но даже это не спасает ее от шокирующего финала.

«Not Alone in Here» — вторая короткометражка Сандберга, снятая им на карантине. В начале апреля он поделился трехминутным хоррорм «Shadowed». Режиссер назвал его дополнением к к своему короткому метру «Без света».

Следующим полнометражным фильмом Сандберга станет сиквел «Шазама!». В конце апреля Warner Bros. отложила релиз картины — она выйдет 4 ноября вместо 1 апреля 2022 года.

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