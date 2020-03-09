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Умер Мишель Пикколи, звезда «Мелочей жизни» и «Диллинджер мертв»

Во Франции в возрасте 94 лет скончался Мишель Пикколи, наиболее известный по фильмам «Диллинджер мертв», «Дурная кровь» и «Мелочи жизни». Актер умер в окружении родных.

Пикколи родился в 1925 году в семье итальянских музыкантов. Свою первую роль он сыграл в фильме Кристиана-Жака «Заклинания», а широкую известность приобрел после «Презрения» Жана-Люка Годара.

Всего карьера Пикколи насчитывает более 200 ролей. Он снимался у таких режиссеров, как Альфред Хичкок, Луис Бунюэль, Жан РенуарЖак Риветт и Жан-Пьер Мельвиль.

В 1980 году Пикколи получил награду Каннского кинофестиваля за роль в «Прыжке в пустоту», а в 1982-м ему присудили Серебряного медведя на Берлинском фестивале за «Странное дело».

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Источник: Deadline

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