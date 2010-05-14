«Автокатастрофа» и «Мечтатели»: 40 самых сексуальных фильмов по версии Esquire

Esquire составил список из 40 самых сексуальных фильмов в истории кино. В него вошли самые разные проекты, от триллеров из 1990-х до современных драм. В списке можно встретить фильмы Гаспара Ноэ, Стивена Содерберга, Энга Ли, Алекса Гарленда и многих других.

Вот как выглядит список самых сексуальных фильмов по версии Esquire:

«Портрет девушки в огне» и многие другие фильмы из списка самых сексуальных вы прямо сейчас можете посмотреть на КиноПоиск HD.

Источник: Esquire