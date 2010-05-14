«Автокатастрофа» и «Мечтатели»: 40 самых сексуальных фильмов по версии Esquire

Esquire составил список из 40 самых сексуальных фильмов в истории кино. В него вошли самые разные проекты, от триллеров из 1990-х до современных драм. В списке можно встретить фильмы Гаспара Ноэ, Стивена Содерберга, Энга Ли, Алекса Гарленда и многих других.
Вот как выглядит список самых сексуальных фильмов по версии Esquire:
- «Портрет девушки в огне»;
- «Искупление»;
- «Няня»;
- «Тело Дженнифер»;
- «Дархэмские быки»;
- «Супер Майк»;
- «Талантливый мистер Рипли»;
- «Лунный свет»;
- «Тайное влечение»;
- «Из машины»;
- «Дикость»;
- «Жестокие игры»;
- «9 песен»;
- «Назови меня своим именем»;
- «Интим»;
- «Малхолланд Драйв»;
- «Романс Х»;
- «Ночи в стиле буги»;
- «Спящая красавица»;
- «Откровения»;
- «Неверная»;
- «Любовь»;
- «Интимный дневник»;
- «Генри и Джун»;
- «Керель»;
- «Я — это любовь»;
- «Люсия и секс»;
- «Жизнь Адель»;
- «Вожделение»;
- «Связь»;
- «Секретарша»;
- «И твою маму тоже»;
- «Автокатастрофа»;
- «9 ½ недель»;
- «С широко закрытыми глазами»;
- «Дневная красавица»;
- «Незнакомец у озера»;
- «Империя чувств»;
- «Мечтатели»;
- «Жар тела».
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Источник: Esquire