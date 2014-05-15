Второй сезон сериала «Академия „Амбрелла“» увидит свет 31 июля 2020-го

Netflix раскрыл дату выхода второго сезона «Академии „Амбрелла“» — 31 июля 2020 года. О возвращении проекта на экраны стрим-сервис объявил в специальном видео с актерами сериала. Находящиеся в изоляции Эллен Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман и Роберт Шиэн повторили сцену с танцем из первого сезона и каждый по-своему станцевали под песню «I Think We’re Alone Now» певицы Тиффани.

По сюжету сериала в 1989 году несколько женщин, которые до этого не были беременны, одновременно рожают младенцев. Семерых детей выкупает загадочный миллиардер Реджинальд Харгривс и начинает тренировать из них супергероев. Спустя много лет они встречаются на похоронах своего приемного отца и попутно узнают о приближающемся конце света. У них есть чуть больше недели, чтобы разобраться с собственными проблемами и остановить апокалипсис.

В финале первого сезона конец света все-таки настиг Землю, но герои благодаря способности Номера Пять успели вернуться в прошлое. Второй сезон «Академии „Амбрелла“» будет посвящен попытке все исправить. Оказавшись в своих молодых телах, персонажи должны выяснить, как остановить апокалипсис.