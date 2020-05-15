Гремлин и муха: Ранние концепты Бабу Фрика из фильма «Скайуокер. Восход»

Художник Люк Фишер поделился в Instagram ранними версиями дизайна Бабу Фрика из девятого эпизода «Звездных войн». Прежде чем остановиться на знакомом образе маленького специалиста по дроидам, которого зрители видели на экране, иллюстратор пробовал разные версии, одна из которых напоминает гремлина, а другая — просто муху.

В интервью Collider Нил Скэнлэн, супервайзер по созданию спецэффектов существ, рассказал, что Бабу Фрик был придуман для «Скайуокер. Восход» еще на раннем этапе производства. Режиссер Джей Джей Абрамс долгое время не мог решить, какую именно роль персонаж будет играть в сюжете, и его образ несколько раз перерабатывался. По одной из версий, он поставлял информацию Рей, пока в итоге не стал специалистом по ремонту дроидов.

Фишер регулярно публикует в Instagram концепты из «Звездных войн». Так, он показал разные версии дроида D-O.

Другие варианты отремонтированной маски Кайло Рена:

Фишер также работал над фильмом «Хан Соло», для которого нарисовал несколько концептов.

С остальными работами Фишера можно ознакомиться в его Instagram.

Подробнее о том, как Стивен Спилберг спас Бабу Фрика, можно почитать здесь.