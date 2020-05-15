КиноПоиск

Гремлин и муха: Ранние концепты Бабу Фрика из фильма «Скайуокер. Восход»

Обсудить0

Художник Люк Фишер поделился в Instagram ранними версиями дизайна Бабу Фрика из девятого эпизода «Звездных войн». Прежде чем остановиться на знакомом образе маленького специалиста по дроидам, которого зрители видели на экране, иллюстратор пробовал разные версии, одна из которых напоминает гремлина, а другая — просто муху.

В интервью Collider Нил Скэнлэн, супервайзер по созданию спецэффектов существ, рассказал, что Бабу Фрик был придуман для «Скайуокер. Восход» еще на раннем этапе производства. Режиссер Джей Джей Абрамс долгое время не мог решить, какую именно роль персонаж будет играть в сюжете, и его образ несколько раз перерабатывался. По одной из версий, он поставлял информацию Рей, пока в итоге не стал специалистом по ремонту дроидов.

Фишер регулярно публикует в Instagram концепты из «Звездных войн». Так, он показал разные версии дроида D-O.

Другие варианты отремонтированной маски Кайло Рена:

Фишер также работал над фильмом «Хан Соло», для которого нарисовал несколько концептов.

С остальными работами Фишера можно ознакомиться в его Instagram.

Подробнее о том, как Стивен Спилберг спас Бабу Фрика, можно почитать здесь.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Тайка Вайтити снимет новый фильм во вселенной «Звездных войн»

Тайка Вайтити снимет новый фильм во вселенной «Звездных войн»

4 мая14
Видео: Анимационная версия неснятого сценария девятого эпизода «Звездных войн»

Видео: Анимационная версия неснятого сценария девятого эпизода «Звездных войн»

1 апреля2
Стивен Спилберг спас Бабу Фрика в девятом эпизоде «Звездных войн»

Стивен Спилберг спас Бабу Фрика в девятом эпизоде «Звездных войн»

15 апреля8
Фото со съемок «Войны бесконечности»: Доктор Стрэндж в броне Железного человека

Фото со съемок «Войны бесконечности»: Доктор Стрэндж в броне Железного человека

27 апреля2

Главное сегодня

КиноПоиск HD

Как «Смешарики» покорили Землю и вышли в космос

Сегодня6
Как «Смешарики» покорили Землю и вышли в космос
Сериал «Последний танец»: Бешеный док о Майкле Джордане и баскетболе 90-х
Сериалы

Сериал «Последний танец»: Бешеный док о Майкле Джордане и баскетболе 90-х

Сегодня2
На КиноПоиск HD появился безопасный детский режим с персональными рекомендациями
Блог команды

На КиноПоиск HD появился безопасный детский режим с персональными рекомендациями

Сегодня, 14:105
Режиссер «Шазама!» снял еще один хоррор в изоляции

Режиссер «Шазама!» снял еще один хоррор в изоляции

6 минут назад1
Умер Мишель Пикколи, звезда «Мелочей жизни» и «Диллинджер мертв»

Умер Мишель Пикколи, звезда «Мелочей жизни» и «Диллинджер мертв»

час назад
Эндрю Скотт тоже дал интервью из изоляции. В отличие от Паттинсона, он занимается спортом и не грустит

Эндрю Скотт тоже дал интервью из изоляции. В отличие от Паттинсона, он занимается спортом и не грустит

Сегодня, 17:013
Трейлер «Пятеро одной крови» Спайка Ли: Дружба и ужасы вьетнамской войны

Трейлер «Пятеро одной крови» Спайка Ли: Дружба и ужасы вьетнамской войны

Сегодня, 16:370
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт