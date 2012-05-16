Роль Пингвина в новом «Бэтмене» будет небольшой, признался Колин Фаррелл

«Мое время в фильме довольно ограниченно», — заявил Колин Фаррелл в ответ на вопрос о съемках в «Бэтмене», работа над которым была заморожена из-за пандемии коронавируса. По словам актера, его персонаж, классический противник Темного рыцаря Пингвин — лишь второстепенный персонаж фильма, но ему все равно не терпится вернуться к роли.

«Я только начал съемки, и мне не терпится вернуться к работе, — говорит Фаррелл. — Было весело создавать этого персонажа, его образ, и я с нетерпением жду возможности вернуться и покопаться в нем. Я там почти ничего не делаю. Меня нет в каждом кадре, это точно».

Фаррелл отметил, что, несмотря на второстепенность, у Пингвина в фильме есть несколько интересных сцен, а сама картина совершенно не похожа на предыдущие проекты в его карьере. Актер также добавил, что давно любит Бэтмена: в детстве он постоянно смотрел одноименный сериал с Адамом Уэстом, а в его лексиконе давно укрепились слова вроде «Готэм», «Джокер» и «Харви Дент».

«И, понятное дело, я фанат того, что Кристофер Нолан сделал с этим миром, как он вернул его к жизни, придал ему злободневности и современной значимости, — заметил Фаррелл. — Так что быть частью этого фольклора, мифологии — это очень круто».

В новом фильме не будет истории происхождения Бэтмена. Вместо этого зрители увидят, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Публике покажут 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться с ролью, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

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Источник: GMA News