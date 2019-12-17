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Эндрю Скотт тоже дал интервью из изоляции. В отличие от Паттинсона, он занимается спортом и не грустит

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Журнал GQ продолжает брать интервью у актеров, которые находятся в изоляции. Недавно издание общалось с Робертом Паттинсоном, а теперь героем рубрики стал Эндрю Скотт. Во время беседы звезда «Шерлока» и «Дряни» (оба сезона доступны на КиноПоиск HD) находилась у себя дома в Лондоне. Актер рассказал, как проводит будни и к каким выводам пришел во время карантина.

Про занятия в карантине

В отличие от Паттинсона, Скотт не забывает о спорте: «Я обожаю свои силовые тросы. С ними можно делать очень много упражнений. Сейчас, когда каждый пребывает наедине с собой, важно продолжать тренироваться. Раньше я их не использовал, поскольку ходил в спортзал, но потом понял, что можно попотеть и дома!»

По совету своих сестер Скотт подписался на Instagram хореографа Райана Хеффингтона, который в прямом эфире устраивает танцевальные кардиотренировки.

В ответ на вопрос о просмотренных сериалах Скотт назвал документальный хит «Король тигров» и шоу битвы дизайнеров Making a Cut.

GQ также опубликовал несколько фотографий Скотта. На них он держит в руках плюшевого медведя по имени Сильвестр

Чтобы меньше волноваться, Скотт придумал себе пять занятий, которым он уделяет время ежедневно. Одно из них — подкаст с участием Мо Гавдата, автора книги «Формула счастья». «Он человечно, великодушно, с умом и спокойствием рассказывает о том, каким может быть счастье и как сосредоточиться на своих поступках и мыслях, вместо того чтобы повторять за другими».

Про социальные сети

Скотт убежден, что во время карантина людям стоит реже следить за соцсетями: «Сейчас вокруг нас так много информации. Мне не нужно видеть фото пустой полки в супермаркете, потому что для меня это будет значить, что ты, мой друг, и есть пустая полка».

«Это первая пандемия в эпоху соцсетей. Instagram — это чудесно, но, когда твой мир сужается, ты внезапно понимаешь, что не хочешь в них залипать. И страдания людей начинают напоминать их хвастовство. Кто-то выставляет напоказ свои неудачи так же часто, как успех. Глядя на некоторые профили в Instagram, думаешь: „Эти люди вторгаются в мою повседневную жизнь, хотя я их даже не встречал!“»

Актер надеется, что после эпидемии люди пересмотрят свое отношение к соцсетям и будут больше ценить живое общение.

Про Zoom

Во время изоляции Скотт часто созванивается с друзьями через Zoom, иногда по самым неожиданным поводам: «На днях я пообщался в Zoom с одним из своих приятелей, и мы показали друг другу дерьмовую одежду, которую сейчас носим. Устроили небольшой показ мод. Удивительно, как в таких ситуациях одежда и другие вещи уходят на второй план. Это дает много свободы».

Недавно он поучаствовал в Zoom-вечеринке в честь дня рождения. По словам актера, онлайн-празднование отличается от физического присутствия. Сидя перед экраном, важно не только появиться хорошо одетым, но и делать что-то большее — развлекать людей, быть центром внимания. «Ты должен выложиться на все сто. Нельзя просто топтаться на месте», — считает Скотт.

Про пользу от изоляции

Скотт не отрицает, что человечество переживает странный период, но верит, что карантин не пройдет бесследно — как минимум многие будут здоровы. «Иногда полезно взять паузу и уделить время тому, что не касается твоей работы, что действительно важно. Звучит как клише, но для меня это имеет большое значение», — признается актер.

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Источник: GQ

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