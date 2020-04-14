Дени Вильнёв год работал над дизайном песчаных червей для новой «Дюны»

В интервью журналу Empire режиссер Дени Вильнёв рассказал, что значительную часть подготовки к съемкам «Дюны» заняла работа над Шаи-Хулуд — песчаными червями планеты Арракис. Гигантские существа играют в сюжете ключевую роль: именно они производят спайс, важнейший ресурс во Вселенной. Режиссер хотел создать на экране неповторимый образ.

«Мы обсуждали каждую деталь, которая бы сделала подобное существо возможным, — говорит Вильнёв. — От текстуры кожи и того, как открывается рот, до системы, как оно потребляет еду в песках. Потребовался год для работы над дизайном и поисков идеальной формы, которая бы выглядела достаточно доисторической».

Какими именно будут Шаи-Хулуд в новой «Дюне», пока не известно: студия Warner дозированно делится информацией о картине, предпочитая раньше времени не раскрывать ключевые детали и показывать важные фрагменты.

«Дюна» рассказывает о будущем, где человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены, но ее главная ценность — спайс, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует спайс, а тот, кто контролирует спайс, контролирует Вселенную.

Главный герой истории — Пол, наследник могущественной семьи Атрейдес, которая получает контроль над Арракисом. Но вместе с властью приходит опасность, и вскоре Пол вынужден оставить свои прохладные уютные покои, чтобы отправиться в пустыню. Там он столкнется с вольным народом — фременами, для которых юный отпрыск Атрейдесов станет новым мессией, пришедшим освободить их родную планету.

По словам Вильнёва, история Пола во многом напоминает историю Майкла Карлеоне в «Крестном отце».

«Пола воспитывали в очень строгих условиях, он постоянно тренировался, потому что он сын герцога, и он тренируется, чтобы стать герцогом, — рассказал режиссер. — Но как бы он ни готовился и ни тренировался для этой роли, действительно ли он этого хочет? В этом противоречие персонажа. Он как Майкл Карлеоне в „Крестном отце“ — человек трагичной судьбы, который станет тем, кем не хотел становиться».

Подробнее о новой экранизации одноименного романа Фрэнка Герберта КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

«Дюна» Вильнёва будет разбита на две части, первая из которых увидит свет 17 декабря 2020 года.

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Источник: Empire