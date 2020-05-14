Горящий проектор и «Супермен» 1978 года: Эдгар Райт, Тильда Суинтон и другие рассказали о самых памятных киносеансах

Издание The Guardian опубликовало материал, в котором актеры, режиссеры и кинокритики рассказали о самых памятных походах в кинотеатр. Среди собеседников есть Тильда Суинтон, Эдгар Райт и Стив МакКуин. Они вспомнили, в каких условиях смотрели кино несколько десятилетий назад и какие фильмы произвели на них наибольшее впечатление.

«1980 год. В центре деревни в Китуи Каунти в Кении на дереве висит простыня. Очень старый вестерн показывают на еще более старом проекторе, который два чудака из Найроби каждые два года возят туда-сюда, от Сомали до Танзании. У экрана сотни человек, проделавших большой путь. Во время перестрелки в салуне с задних рядов в грудь злодея прилетает копье, оно продолжает болтаться в простыне вплоть до романтического объятия в финале. Незабываемо. Настоящая магия кино, о которой только можно мечтать».

«Самый незабываемый сеанс был в кинотеатре Сомерсета. В тот день я в 10 лет увидел „Гремлинов“, на которых не пускали, если ты был младше 15 лет. Мы с братом подошли к менеджеру, в руках у нас были книги на основе фильма. Мы объяснили, что прочитали их, и кино точно нас не испугает. На удивление нас впустили, и напряжение во время просмотра было просто невероятным, особенно вкупе с мыслью, что тебя могут вышвырнуть в любой момент».

«Когда я был юным и небогатым киноманом, на Юстон-сквер работал кинотеатр Tolmer, самый доступный в Лондоне и где-либо еще, всего 2 шиллинга за сеанс. Раньше в этом здании была церковь. Это был грязный, ветхий кинотеатр, но с богатым репертуаром. Они показывали все, что могли найти, старые копии и новые: „Леопард“ — оригинальная версия, без субтитров; „Ад раскрылся“, „Расёмон“. Также были неполные копии и случайные отрывки из других фильмов. А иногда проектор вообще загорался от пленки. Словом, настоящий кладезь знаний о кино. Еще там запрещали сидеть в местах, где бомжи ходили под себя».

«„Супермен“, 1978 год. Огромный кинотеатр. Мне было 17. Фильм вышел увлекательным, смешным и драматичным, а главная героиня, хоть и не умела летать, была такой же интересной и вдохновляющей, как и протагонист. На выходе из зала мне хотелось, чтобы чувство, которое я тогда испытала, не покидало меня никогда».

«Я посмотрела „Тонкую красную линию“ в одном из кинотеатров Торонто, когда мне было 20. Тогда я была твердой атеисткой. Я была подавлена и считала, что работа в кино далеко не самая важная вещь в жизни. После сеанса я отчасти поняла, что такое вера, а от моей печали не осталось и следа. Я поняла, что в будущем хочу снять свой фильм. В темном кинозале среди незнакомцев я стала другим человеком».

«Моим первым киносеансом стал просмотр „Великолепной семерки“ в Hammersmith Odeon в Лондоне. Помню, я поводил рукой по стене и удивился, что у нее ковровая поверхность. У западных индейцев особая связь с вестернами, и для нас с отцом было большой честью за этим наблюдать. Фильм был потрясающим, удивительное сочетание картинки и звука. Меня переполнял восторг.

Не могу не вспомнить ретроспективу „На север через северо-запад“, которая проходила 20 лет назад в Lumiere, андеграунд-кинотеатре в центре Лондона. Сейчас на этом месте спортзал. Когда спускаешься туда на три-четыре лестничных пролета, лондонский быт остается позади, и ты попадаешь в великолепное овальное помещение — это как побывать внутри кита.

Альфред Хичкок снял это кино для зрителей. Он точно знал, когда они будут охать, ахать, тянуться вперед или сидеть сложа руки. Это не тот случай, когда кто-то лежит дома на кровати, отвлекаясь на телефон, дверной звонок или выпивку. Кинотеатр был наполнен энергией, и в конце все аплодировали стоя. Так же было на „Миллионере из трущоб“ в Лос-Анджелесе».



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Источник: The Guardian