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«Пошли вы оба на***»: Соавтор «Матрицы» ответила Илону Маску и Иванке Трамп

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Лилли Вачовски не понравилось, что владелец компании Tesla Илон Маск и дочь президента США Иванка Трамп используют цитату из «Матрицы». 17 мая Маск написал в Twitter: «Выберите красную таблетку». Это одновременно является отсылкой к сцене из фильма 1999 года и призывом к людям переходить на сторону правых — республиканцев и консерваторов.

Твитом Маска среди прочих поделилась Иванка Трампа, что в итоге и привело к реакции со стороны Вачовски. «Пошли вы оба на***», — написала постановщица в ответ на пост Трамп и Маска.

Сцена из «Матрицы», в которой Морфиус предлагает Нео сделать выбор — остаться в Матрице (синяя таблетка) или узнать всю правду (красная таблетка), — давно стала культовой. Однако в сети в последние годы красная таблетка приобрела несколько другой смысл: сейчас она означает призыв изменить политические взгляды человека. Фразу «Выберите красную таблетку» часто используют на форумах, посвященных Дональду Трампу.

Твит Вачовски привлек внимание публики, и она призвала поддержать фонд Brave Space Alliance, занимающийся вопросами ЛГБТ.

В последнее время Маск активно выступает в Twitter против политики карантина во время пандемии коронавируса. Он назвал «фашистским» требование к людям оставаться дома и призвал возобновить производство. Маск также пригрозил перенести завод Tesla из Калифорнии и подать в суд на штат.

Сестра Вачовски, Лана, сейчас работает над четвертой «Матрицей». Производство временно заморожено из-за коронавируса, но студия рассчитывает в ближайшем будущем возобновить съемки.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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