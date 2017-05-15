Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс пляшут во фьордах в музыкальном клипе из комедии «Евровидение»

Для комедии «Евровидение: История огненной саги» вместо обычного трейлера или тизера стрим-сервис Netflix решил выпустить музыкальный клип главных героев в исполнении Уилла Феррелла и Рэйчел МакАдамс. В ролике на песню «Volcano Man» они бегают по исландским фьордам в странных костюмах и поют о любви и «Человеке-вулкане».

В центре сюжета картины — исландские музыканты Ларс Эрикссон (Феррелл) и Сигрит Эриксдоттер (МакАдамс), которые мечтают победить на знаменитом международном конкурсе эстрадной песни. Они готовы идти до конца и для достижения заветной цели не остановятся ни перед чем.

В фильме также снялись Натасия Деметриу, Пирс Броснан, Дэн Стивенс и Деми Ловато. Дэвид Добкин поставил картину.

Дата выхода «Евровидения» пока не сообщается.