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Дэнни Бойл снимет «Мафусаила» с Майклом Б. Джорданом

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Дэнни Бойл выступит режиссером крупнобюджетного фильма «Мафусаил», который разрабатывает Warner Bros. Саймон Бофой, работавший с Бойлом над «Миллионером из трущоб» и «127 часов», перепишет сценарий, а главную роль исполнит Майкл Б. Джордан.

Изначально проект был основан на истории Мафусаила, одного из предков Ноя. Согласно Библии, это старейший человек в истории, который прожил 969 лет. По данным СМИ, студия отказалась от этих планов и теперь ищет новый подход к сюжету.

Ранее главная роль в картине числилась за Томом Крузом. Warner Bros. хотела сделать «Мафусаила» новой франшизой с его участием, но после успеха спортивной драмы «Крид» продюсеры выбрали Майкла Б. Джордана.

Вместе с Джорданом и Бойлом фильм продюсируют Джеффри Клиффорд и Дэвид Хейман, работавший над «Однажды в… Голливуде», «Гарри Поттером» и «Гравитацией».

Дата премьеры «Мафусаила» пока не объявлена.

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Источник: Variety

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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