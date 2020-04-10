5 лучших трейлеров недели: «Неистовый», «Проклятие: Начало» и «Бекки»

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«Бекки»

Кевин Джеймс, известный в первую очередь по комедийным ролям нелепых толстяков, для нового фильма перевоплотился в безжалостного неонациста Доминика. Именно он в компании подельников прибывает в загородный дом, где отдыхает 14-летняя Бекки с отцом. Появление Доминика помогает девочке выпустить наружу ярость, клокочущую у нее внутри после смерти матери.

«Неистовый»

Триллер о том, как одна случайная встреча может изменить все. Персонаж Рассела Кроу, неуравновешенный водитель со склонностью к насилию, начинает терроризировать мать-одиночку после столкновения на дороге. Он готов устроить женщине один очень плохой день и для этого никого не пожалеет.

«Проклятие: Начало», первый сезон

Очередная попытка реанимировать японский хоррор, на этот раз силами Netflix. В новом сериале нам расскажут, откуда взялось проклятие того ужасного японского дома и как появился жуткий стрекочущий призрак Каяко. Начинающая актриса решает разобраться, что за странные звуки она слышит в доме по ночам, и обращается за помощью к популярному телеведущему, занимающемуся исследованием психоэнергии.

«Птичка господа милосердного», первый сезон

Проект канала Showtime, рассказывающий о реальных событиях в США середины XIX века. Тогда в Штатах шла ожесточенная борьба за отмену рабства, и одним из ярых сторонников аболиционизма был Джон Браун — безумец, помешанный на религии. В конечном счете именно его действия привели к Гражданской войне и прекращению практики рабовладельчества.

«Руки прочь от киноклуба!»

Киноверсия одноименной манги, аниме-адаптация которой стала одним из самых заметных зимних релизов. Три старшеклассницы создают школьный кружок, чтобы рисовать аниме, и в процессе преодолевают многочисленные препятствия на пути к своей мечте. История о двух мечтательницах и одной реалистке, о том, как важны для реализации задуманных проектов правильно подобранная команда и, конечно же, эффективный менеджмент. Подробнее о сериале КиноПоиск рассказывал здесь.

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