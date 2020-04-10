КиноПоиск

5 лучших трейлеров недели: «Неистовый», «Проклятие: Начало» и «Бекки»

Обсудить0

Нажмите на карточке проекта «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда заинтересовавший вас фильм или сериал станет доступен для просмотра.

«Бекки»

Кевин Джеймс, известный в первую очередь по комедийным ролям нелепых толстяков, для нового фильма перевоплотился в безжалостного неонациста Доминика. Именно он в компании подельников прибывает в загородный дом, где отдыхает 14-летняя Бекки с отцом. Появление Доминика помогает девочке выпустить наружу ярость, клокочущую у нее внутри после смерти матери.

«Неистовый»

Триллер о том, как одна случайная встреча может изменить все. Персонаж Рассела Кроу, неуравновешенный водитель со склонностью к насилию, начинает терроризировать мать-одиночку после столкновения на дороге. Он готов устроить женщине один очень плохой день и для этого никого не пожалеет.

«Проклятие: Начало», первый сезон

Очередная попытка реанимировать японский хоррор, на этот раз силами Netflix. В новом сериале нам расскажут, откуда взялось проклятие того ужасного японского дома и как появился жуткий стрекочущий призрак Каяко. Начинающая актриса решает разобраться, что за странные звуки она слышит в доме по ночам, и обращается за помощью к популярному телеведущему, занимающемуся исследованием психоэнергии.

«Птичка господа милосердного», первый сезон

Проект канала Showtime, рассказывающий о реальных событиях в США середины XIX века. Тогда в Штатах шла ожесточенная борьба за отмену рабства, и одним из ярых сторонников аболиционизма был Джон Браун — безумец, помешанный на религии. В конечном счете именно его действия привели к Гражданской войне и прекращению практики рабовладельчества.

«Руки прочь от киноклуба!»

Киноверсия одноименной манги, аниме-адаптация которой стала одним из самых заметных зимних релизов. Три старшеклассницы создают школьный кружок, чтобы рисовать аниме, и в процессе преодолевают многочисленные препятствия на пути к своей мечте. История о двух мечтательницах и одной реалистке, о том, как важны для реализации задуманных проектов правильно подобранная команда и, конечно же, эффективный менеджмент. Подробнее о сериале КиноПоиск рассказывал здесь.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

6 лучших трейлеров недели: «Гора Бетааль», «Заключенный № 1» и «Космический корабль „Победа“»

6 лучших трейлеров недели: «Гора Бетааль», «Заключенный № 1» и «Космический корабль „Победа“»

8 мая3
5 лучших трейлеров недели: «Голливуд», «Великая» и «Космический корабль Земля»

5 лучших трейлеров недели: «Голливуд», «Великая» и «Космический корабль Земля»

24 апреля2
9 лучших трейлеров недели: «Лицо со шрамом», «Перри Мэйсон» и «Кукла»

9 лучших трейлеров недели: «Лицо со шрамом», «Перри Мэйсон» и «Кукла»

17 апреля6
5 лучших трейлеров недели: «Незнакомец», «Полуночное Евангелие» и «Эвакуация»

5 лучших трейлеров недели: «Незнакомец», «Полуночное Евангелие» и «Эвакуация»

10 апреля1

Главное сегодня

Интервью

Эль Фаннинг — о сериале «Великая» и том, кому Екатерина II показывает фак

Сегодня0
Эль Фаннинг — о сериале «Великая» и том, кому Екатерина II показывает фак
Алекс Гарленд — бог аннигиляции. Как создатель «Пляжа» и «Разрабов» превратил науку в хоррор

Алекс Гарленд — бог аннигиляции. Как создатель «Пляжа» и «Разрабов» превратил науку в хоррор

Сегодня2
Что смотреть дома: «Полночные откровения», «Шапито-шоу» и лучший фильм Пон Джун-хо
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Полночные откровения», «Шапито-шоу» и лучший фильм Пон Джун-хо

Сегодня0
5 лучших трейлеров недели: «Неистовый», «Проклятие: Начало» и «Бекки»

5 лучших трейлеров недели: «Неистовый», «Проклятие: Начало» и «Бекки»

Сегодня, 15:194
Находка дня: Документальный фильм о бэтмобилях в кино
Бюро находок

Находка дня: Документальный фильм о бэтмобилях в кино

Сегодня, 14:142
Сказки от звезд: Денис Шведов, Евгений Цыганов и Анна Чиповская читают детям на Яндекс.Музыке

Сказки от звезд: Денис Шведов, Евгений Цыганов и Анна Чиповская читают детям на Яндекс.Музыке

Сегодня, 12:562
Видео дня: Экшен и ключевые моменты в фильмах киновселенной Marvel
Бюро находок

Видео дня: Экшен и ключевые моменты в фильмах киновселенной Marvel

Сегодня, 12:523
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт