Находка дня: Документальный фильм о бэтмобилях в кино

Студия Warner опубликовала на YouTube документалку об одном из важнейших устройств Бэтмена — бэтмобиле. В часовом видео рассказывается о создании разных машин Темного рыцаря, от яркого автомобиля из сериала 1960-х до реалистичного «Тумблера» Кристофера Нолана, с учетом анимационных версий из мультсериалов «Бэтмен» и «Бэтмен будущего».

Документалка включает интервью с множеством людей, причастных к созданию разных версий бэтмобиля. Джордж Баррис рассказывает, как в 1960-е придумал добавить знаменитому автомобилю красных линий, а режиссер Джоэль Шумахер вспоминает, как заказал дизайн машины Г. Р. Гигеру и как в итоге от него пришлось отказаться. Нолан показал, как создавался танкообразный монстр из трилогии о Темном рыцаре — от грубых моделей из глины и разных моделей до настоящей машины, способной пробивать стены.

В сентябре 2021 года свою версию бэтмобиля в новом «Бэтмене» представит режиссер Мэтт Ривз. В марте он поделился первыми фотографиями машины, которая выглядит максимально реалистично и напоминает сильно модифицированный маслкар.