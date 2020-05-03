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Находка дня: Документальный фильм о бэтмобилях в кино

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Студия Warner опубликовала на YouTube документалку об одном из важнейших устройств Бэтмена — бэтмобиле. В часовом видео рассказывается о создании разных машин Темного рыцаря, от яркого автомобиля из сериала 1960-х до реалистичного «Тумблера» Кристофера Нолана, с учетом анимационных версий из мультсериалов «Бэтмен» и «Бэтмен будущего».

Документалка включает интервью с множеством людей, причастных к созданию разных версий бэтмобиля. Джордж Баррис рассказывает, как в 1960-е придумал добавить знаменитому автомобилю красных линий, а режиссер Джоэль Шумахер вспоминает, как заказал дизайн машины Г. Р. Гигеру и как в итоге от него пришлось отказаться. Нолан показал, как создавался танкообразный монстр из трилогии о Темном рыцаре — от грубых моделей из глины и разных моделей до настоящей машины, способной пробивать стены.

В сентябре 2021 года свою версию бэтмобиля в новом «Бэтмене» представит режиссер Мэтт Ривз. В марте он поделился первыми фотографиями машины, которая выглядит максимально реалистично и напоминает сильно модифицированный маслкар.

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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