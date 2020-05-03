Видео дня: Экшен и ключевые моменты в фильмах киновселенной Marvel

YouTube-пользователь Gugga Leunnam — автор роликов, демонстрирующих разные экшен-сцены в фильмах Marvel. В серии видео «Путь через экшен киновселенной Marvel», которые отличаются очень хорошим монтажом, он собрал масштабные битвы, переполненные графикой, фантастические ситуации и более реалистичные столкновения между знакомыми персонажами.

С остальными работами автора, посвященными в том числе играм серии «Halo», можно ознакомиться в YouTube.

Сейчас студия Marvel работает над фильмами четвертой фазы 2020—2021 годов. На экраны не только вернутся ветераны франшизы (Тор, Доктор Стрэндж), но и появятся множество новых супергероев, среди которых Мисс Марвел, Шанг-Чи, и Женщина-Халк. В октябре 2020 года «Черная Вдова» поставит точку в предыдущей главе, после чего франшиза получит новое развитие с фильмом «Вечные», который значительно расширит знакомую киновселенную.