КиноПоиск
Бюро находок

Видео дня: Экшен и ключевые моменты в фильмах киновселенной Marvel

Обсудить0

YouTube-пользователь Gugga Leunnam — автор роликов, демонстрирующих разные экшен-сцены в фильмах Marvel. В серии видео «Путь через экшен киновселенной Marvel», которые отличаются очень хорошим монтажом, он собрал масштабные битвы, переполненные графикой, фантастические ситуации и более реалистичные столкновения между знакомыми персонажами.

С остальными работами автора, посвященными в том числе играм серии «Halo», можно ознакомиться в YouTube.

Сейчас студия Marvel работает над фильмами четвертой фазы 2020—2021 годов. На экраны не только вернутся ветераны франшизы (Тор, Доктор Стрэндж), но и появятся множество новых супергероев, среди которых Мисс Марвел, Шанг-Чи, и Женщина-Халк. В октябре 2020 года «Черная Вдова» поставит точку в предыдущей главе, после чего франшиза получит новое развитие с фильмом «Вечные», который значительно расширит знакомую киновселенную.

Все фильмы Marvel вы прямо сейчас можете посмотреть в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Видео дня: Джеймс МакЭвой в изоляции снялся в пародии на «Звездный путь»
Бюро находок

Видео дня: Джеймс МакЭвой в изоляции снялся в пародии на «Звездный путь»

13 мая4
Флешмоб дня: В Twitter собирают необычные сочетания в фильмографиях режиссеров
Бюро находок

Флешмоб дня: В Twitter собирают необычные сочетания в фильмографиях режиссеров

7 мая8
Находка дня: Концептуальные постеры «Джокера», «Унесенных призраками» и «Бегущего по лезвию»
Бюро находок

Находка дня: Концептуальные постеры «Джокера», «Унесенных призраками» и «Бегущего по лезвию»

12 мая4
Находка дня: Мрачные иллюстрации с Риком и Морти, Русалочкой и Конем БоДжеком
Бюро находок

Находка дня: Мрачные иллюстрации с Риком и Морти, Русалочкой и Конем БоДжеком

3 мая10

Главное сегодня

Интервью

Эль Фаннинг — о сериале «Великая» и том, кому Екатерина II показывает фак

Сегодня0
Эль Фаннинг — о сериале «Великая» и том, кому Екатерина II показывает фак
Алекс Гарленд — бог аннигиляции. Как создатель «Пляжа» и «Разрабов» превратил науку в хоррор

Алекс Гарленд — бог аннигиляции. Как создатель «Пляжа» и «Разрабов» превратил науку в хоррор

Сегодня2
Что смотреть дома: «Полночные откровения», «Шапито-шоу» и лучший фильм Пон Джун-хо
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Полночные откровения», «Шапито-шоу» и лучший фильм Пон Джун-хо

Сегодня0
5 лучших трейлеров недели: «Неистовый», «Проклятие: Начало» и «Бекки»

5 лучших трейлеров недели: «Неистовый», «Проклятие: Начало» и «Бекки»

Сегодня, 15:194
Находка дня: Документальный фильм о бэтмобилях в кино
Бюро находок

Находка дня: Документальный фильм о бэтмобилях в кино

Сегодня, 14:142
Сказки от звезд: Денис Шведов, Евгений Цыганов и Анна Чиповская читают детям на Яндекс.Музыке

Сказки от звезд: Денис Шведов, Евгений Цыганов и Анна Чиповская читают детям на Яндекс.Музыке

Сегодня, 12:562
Видео дня: Экшен и ключевые моменты в фильмах киновселенной Marvel
Бюро находок

Видео дня: Экшен и ключевые моменты в фильмах киновселенной Marvel

Сегодня, 12:523
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт