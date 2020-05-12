Сказки от звезд: Денис Шведов, Евгений Цыганов и Анна Чиповская читают детям на Яндекс.Музыке

Проект «Сказки на дому», в котором российские актеры и музыканты читают детям и их родителям сказки и рассказы, теперь можно прослушать на Яндекс.Музыке. Организованный музыкантом и продюсером Василием Зорким, этот проект призван поддержать людей, находящихся в изоляции из-за коронавируса. На данный момент можно послушать 18 сказок в исполнении Евгения Цыганова, Анны Чиповской, Дениса Шведова и многих других. В будущем будут добавляться новые произведения.

Специально для «Сказок на дому» Евгений Цыганов прочитал «Сказку о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина, Анатолий Белый — «Стойкого оловянного солдатика» Ханса Кристиана Андерсена, Анна Чиповская — «Железное колечко» Саши Черного, а Павел Артемьев — «Сказку об Иване-царевиче, Жар-птице и Сером Волке». Аудиосказки также записали Александра Ребенок, Григорий Служитель, Мария Шалаева, Мириам Сехон, Светлана Устинова, Иван Макаревич и другие.

«Сказки на дому» доступны в разделе «Для детей» вместе с другими детскими сказками, песнями, стихами, колыбельными и аудиоспектаклями.

Все сказки в прямом эфире и записи также доступны на странице проекта в Instagram.

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