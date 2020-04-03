Режиссер «Назови меня своим именем» снимет ремейк «Лица со шрамом»

Студия Universal выбрала режиссера ремейка «Лица со шрамом». Новым прочтением классики займется Лука Гуаданьино, постановщик драмы «Назови меня своим именем» и хоррора «Суспирия».

Проект уже несколько лет находится в разработке. В разное время к режиссерскому креслу присматривались Дэвид Эйр и Антуан Фукуа, но до съемок дело так и не дошло.

Последнюю версию сценария написали братья Джоэл и Итан Коэны. До них над текстом работали несколько авторов, включая Джонатана Хермана («Голос улиц»).

Оригинальное «Лицо со шрамом» вышло в 1932 году. Фильм рассказывал о преступнике Тони Кармонте, который решает стать криминальным боссом Чикаго. В ремейке Брайана Де Пальмы действие переместилось в Майами, а главным героем стал кубинский эмигрант Тони Монтана (его сыграл Аль Пачино), который по прибытии в США начинает работать на наркоторговцев.

События ленты Гуаданьино развернутся в Лос-Анджелесе. Ранее на главную роль был приглашен Диего Луна, однако актер покинул проект.

Дата премьеры нового «Лица со шрамом» пока не объявлена.

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Источник: Variety