Возвращение во Вьетнам: Первые кадры из фильма «Пять корешей» Спайка Ли

В сети появились первые кадры и фото со съемок военной драмы «Пять корешей» — нового фильма Спайка Ли, который выйдет на Netflix.
Картина расскажет о ветеранах вьетнамской кампании, которые возвращаются в джунгли, чтобы отыскать тело похороненного командира и заодно найти спрятанные сокровища.
Главных героев сыграли Делрой Линдо, Кларк Питерс, Джонатан Мэйджерс, Исайя Уитлок-мл. и Норм Льюис. Также в фильме появятся Чедвик Боузман, Джанкарло Эспозито, Жан Рено и Пол Уолтер Хаузер.
Премьера фильма планировалась в рамках 73-го Каннского фестиваля, однако смотр сначала отложили из-за коронавируса, а затем отменили окончательно.
Картину модно будет посмотреть на Netflix с 12 июня.
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Источник: Vanity Fair