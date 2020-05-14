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Возвращение во Вьетнам: Первые кадры из фильма «Пять корешей» Спайка Ли

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В сети появились первые кадры и фото со съемок военной драмы «Пять корешей» — нового фильма Спайка Ли, который выйдет на Netflix.

Картина расскажет о ветеранах вьетнамской кампании, которые возвращаются в джунгли, чтобы отыскать тело похороненного командира и заодно найти спрятанные сокровища.

Главных героев сыграли Делрой Линдо, Кларк Питерс, Джонатан Мэйджерс, Исайя Уитлок-мл. и Норм Льюис. Также в фильме появятся Чедвик Боузман, Джанкарло ЭспозитоЖан Рено и Пол Уолтер Хаузер.

Спайк Ли, Кларк Питерс, Делрой Линдо, Джонатан Мэйджерс и Норм Льюис
Делрой Линдо, Норм Льюис, Исайя Уитлок мл., Джонатан Мэйджерс и Кларк Питерс
Делрой Линдо и Джонатан Мэйджерс
Исайя Уитлок мл., Норм Льюис, Кларк Питерс, Делрой Линдо и Джонатан Мэйджерс

Премьера фильма планировалась в рамках 73-го Каннского фестиваля, однако смотр сначала отложили из-за коронавируса, а затем отменили окончательно.

Картину модно будет посмотреть на Netflix с 12 июня. 

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Vanity Fair

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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