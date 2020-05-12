Брайан Крэнстон, Боб Оденкёрк и другие звезды спели пародию «Eat It» и высмеяли видео Галь Гадот

В марте Галь Гадот и разные знаменитости решили поддержать застрявших в изоляции с помощью песни Джона Леннона «Imagine». Актриса рассчитывала сделать вдохновляющее видео, но вместо этого ее и других обвинили в отрыве от реальности: миллионеры в дорогих домах рассказывают обычным людям, как жить. Спустя месяц Боб Оденкёрк и Дэвид Кросс выпустили свое видео — пародию на ролик Гадот, в которой также собрались звезды. Все вместе они исполнили грустный кавер на композицию Странного Эла Янковича «Eat It», в свою очередь, являющуюся пародией на «Beat It» Майкла Джексона.

В видео появились Брайан Крэнстон, Рэйчел Блум, Майкл Мэндо, Майкл МакКин, Пэттон Освальт, Тони Хейл, Фред Армисен, Эмбер Тэмблин, Скотт Эдсит, Джон Ходжмэн, Хайди Гарднер, Сара Силверман, Пол Шир, Джек Блэк, Рэй Сихорн и сам Янкович. Последний поделился видео в Twitter и подписал: «Не существует проблем, которые невозможно преодолеть, когда куча знаменитостей собирается и поет песню или что-то вроде того».

Оденкёрк и Кросс сделали видео, чтобы собрать денег для благотворительной организации Lift, помогающей нуждающимся семьям.

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