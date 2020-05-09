КиноПоиск

Джеймс Кэмерон любит пересматривать в карантине «Обитель зла»

Обсудить0

В интервью Empire Джеймс Кэмерон признался, что «Обитель зла» Пола У. С. Андерсона — одно из его тайных удовольствий, guilty pleasure. Режиссер рассказал, что ему нравится пересматривать картину в изоляции, и он считает адаптацию игры «прекрасно сделанным фильмом».

«Одно из моих тайных увлечений среди фильмов — „Обитель зла“. Мне кажется, она прекрасно сделана, — говорит Кэмерон. — Наблюдать за Мишель Родригес, как она двигается, словно дикое животное, — одно удовольствие».

«Обитель зла» — адаптация серии одноименных хоррор-игр компании Capcom, центральным мотивом которых являются зомби, созданные корпорацией Umbrella. Первая экранизация увидела свет в 2002 году и собрала в прокате 102 млн долларов при бюджете в 33 млн долларов. Впоследствии Constantin Film выпустила несколько продолжений, многие из которых стали успешными. На данный момент сборы всей франшизы составляют 1,2 млрд долларов. Несмотря на приличные сборы, многие фанаты не принимают адаптацию Андерсона и считают, что игровая серия заслуживает лучшей экранизации.

До начала карантина Кэмерон готовился продолжить съемки сиквелов «Аватара» в Новой Зеландии. Однако из-за пандемии все производство в стране заморозили, и сейчас режиссер руководит созданием спецэффектов из дома. Параллельно он знакомит своих детей с классикой кинематографа.

«Пытаюсь организовывать семейные киновечера. Со мной живут дети, и их вкусы очень сильно отличаются от моих, — рассказал режиссер. — Но я пытаюсь слегка расширить их горизонты. Как-то им захотелось посмотреть вестерн, и я предложил: как насчет „Настоящего мужества“ с Джоном Уэйном? Они ответили: кем? Я сказал: понятно, смотрим „Настоящее мужество“. Они были в восторге. Моим дочерям-подросткам очень нравятся лошади, и теперь они знают, кто такой Джон Уэйн».

«Аватар 2» ожидается в кинотеатрах 16 декабря 2021 года.

Источник: Empire

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Миссию невыполнима 7» пришлось сократить. Часть войдет в восьмой фильм, рассказал режиссер

«Миссию невыполнима 7» пришлось сократить. Часть войдет в восьмой фильм, рассказал режиссер

Сегодня, 12:269
«Суспирия», «Сияние» и еще 10 хорроров с самыми стильными костюмами

«Суспирия», «Сияние» и еще 10 хорроров с самыми стильными костюмами

Вчера11
Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон и Зои Салдана в воде

Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон и Зои Салдана в воде

Сегодня, 09:256
Трейлер «Ширли»: Элизабет Мосс в роли автора «Призрака дома на холме»

Трейлер «Ширли»: Элизабет Мосс в роли автора «Призрака дома на холме»

9 мая1

Главное сегодня

Культовое кино

ВидеоПочему «Брат» стал культовым

Сегодня5
Почему «Брат» стал культовым
15 незаслуженно забытых фильмов великих режиссеров

15 незаслуженно забытых фильмов великих режиссеров

Сегодня10
Режиссер «Назови меня своим именем» снимет ремейк «Лица со шрамом»

Режиссер «Назови меня своим именем» снимет ремейк «Лица со шрамом»

час назад0
Возвращение во Вьетнам: Первые кадры из фильма «Пять корешей» Спайка Ли

Возвращение во Вьетнам: Первые кадры из фильма «Пять корешей» Спайка Ли

Сегодня, 19:570
Тизер сериала «Водоворот»: Маньяк, оккультизм и Владимир Вдовиченков
КиноПоиск HD

Тизер сериала «Водоворот»: Маньяк, оккультизм и Владимир Вдовиченков

Сегодня, 18:311
Брайан Крэнстон, Боб Оденкёрк и другие звезды спели пародию «Eat It» и высмеяли видео Галь Гадот

Брайан Крэнстон, Боб Оденкёрк и другие звезды спели пародию «Eat It» и высмеяли видео Галь Гадот

Сегодня, 17:571
Конфликты, недели в пустыне и страх: Создатели «Дороги ярости» вспоминают о трудностях на съемках

Конфликты, недели в пустыне и страх: Создатели «Дороги ярости» вспоминают о трудностях на съемках

Сегодня, 17:406
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт