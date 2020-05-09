Джеймс Кэмерон любит пересматривать в карантине «Обитель зла»

В интервью Empire Джеймс Кэмерон признался, что «Обитель зла» Пола У. С. Андерсона — одно из его тайных удовольствий, guilty pleasure. Режиссер рассказал, что ему нравится пересматривать картину в изоляции, и он считает адаптацию игры «прекрасно сделанным фильмом».

«Одно из моих тайных увлечений среди фильмов — „Обитель зла“. Мне кажется, она прекрасно сделана, — говорит Кэмерон. — Наблюдать за Мишель Родригес, как она двигается, словно дикое животное, — одно удовольствие».

«Обитель зла» — адаптация серии одноименных хоррор-игр компании Capcom, центральным мотивом которых являются зомби, созданные корпорацией Umbrella. Первая экранизация увидела свет в 2002 году и собрала в прокате 102 млн долларов при бюджете в 33 млн долларов. Впоследствии Constantin Film выпустила несколько продолжений, многие из которых стали успешными. На данный момент сборы всей франшизы составляют 1,2 млрд долларов. Несмотря на приличные сборы, многие фанаты не принимают адаптацию Андерсона и считают, что игровая серия заслуживает лучшей экранизации.

До начала карантина Кэмерон готовился продолжить съемки сиквелов «Аватара» в Новой Зеландии. Однако из-за пандемии все производство в стране заморозили, и сейчас режиссер руководит созданием спецэффектов из дома. Параллельно он знакомит своих детей с классикой кинематографа.

«Пытаюсь организовывать семейные киновечера. Со мной живут дети, и их вкусы очень сильно отличаются от моих, — рассказал режиссер. — Но я пытаюсь слегка расширить их горизонты. Как-то им захотелось посмотреть вестерн, и я предложил: как насчет „Настоящего мужества“ с Джоном Уэйном? Они ответили: кем? Я сказал: понятно, смотрим „Настоящее мужество“. Они были в восторге. Моим дочерям-подросткам очень нравятся лошади, и теперь они знают, кто такой Джон Уэйн».

«Аватар 2» ожидается в кинотеатрах 16 декабря 2021 года.

Источник: Empire