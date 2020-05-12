Неоконченные истории: Какие сериалы были закрыты в 2020 году

Каждый год американские телеканалы и стрим-сервисы оценивают показатели сериалов и решают, какие из них стоит продолжить, а какие пришла пора закрывать. С августа 2019-го существование прекратили 49 проектов, из них 26 — новички, продержавшиеся на экранах лишь один сезон. Среди них — «Пирсон» (спин-офф «Форс-мажоров»), проект «Тредстоун», основанный на франшизе о Джейсоне Борне, и сразу несколько сериалов Netflix, включая «Сделай погромче, Чарли» с Идрисом Эльбой и «Вампирские войны».

Самый продолжительный проект, закрытый в 2020 году, — детективный сериал «Гавайи 5.0», выходивший с 2010-го и просуществовавший 10 сезонов.

Вот какие проекты оказались закрыты.

Канал ABC

Канал CBS

Канал Fox

Канал NBC

Канал AMC

CBS All Access

Freeform

HBO

Канал History

Hulu

«Беглецы» , 3 сезона

IFC

«Брокмайр» , 4 сезона

Netf lix

Showtime

Sta rz

Syfy

«Криптон» , 2 сезона

«Волшебники» , 5 сезонов

USA Network

You Tube