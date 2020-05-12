Неоконченные истории: Какие сериалы были закрыты в 2020 году

Каждый год американские телеканалы и стрим-сервисы оценивают показатели сериалов и решают, какие из них стоит продолжить, а какие пришла пора закрывать. С августа 2019-го существование прекратили 49 проектов, из них 26 — новички, продержавшиеся на экранах лишь один сезон. Среди них — «Пирсон» (спин-офф «Форс-мажоров»), проект «Тредстоун», основанный на франшизе о Джейсоне Борне, и сразу несколько сериалов Netflix, включая «Сделай погромче, Чарли» с Идрисом Эльбой и «Вампирские войны».
Самый продолжительный проект, закрытый в 2020 году, — детективный сериал «Гавайи 5.0», выходивший с 2010-го и просуществовавший 10 сезонов.
Вот какие проекты оказались закрыты.
Канал ABC
- «Трудности ассимиляции», 6 сезонов
- «Гранд Отель», 1 сезон
- «Риф-брейк», 1 сезон
Канал CBS
- «… и в бедности», 1 сезон
- «Второй шанс Кэрол», 1 сезон
- «Бог меня зафрендил», 2 сезона
- «Гавайи 5.0», 10 сезонов
- «Инстинкт», 2 сезона
- «Все схвачено», 4 сезона
- «Томми», 1 сезон
Канал Fox
- «Почти семья», 1 сезон
- «БХ90210», 1 сезон
- «Шериф», 1 сезон
Канал NBC
- «Закон Блафф-Сити», 1 сезон
- «Посредник», 1 сезон
Канал AMC
- «Ложа 49», 1 сезон
CBS All Access
- «Странный ангел», 2 сезона
Freeform
- «Плащ и кинжал», 2 сезона
- «Нас пятеро», 1 сезон
- «Милые обманщицы: Перфекционистки», 1 сезон
HBO
- «Фуболисты», 5 сезонов
- «Комната 104», 4 сезона
Канал History
- «Падение Ордена», 2 сезона
- «Проект „Синяя книга“», 2 сезона
Hulu
- «Беглецы», 3 сезона
IFC
- «Брокмайр», 4 сезона
Netflix
- «ЭйДжэй и королева», 1 сезон
- «Энн», 3 сезона
- «Рассвет», 1 сезон
- «Ненасытная», 2 сезона
- «Мессия», 1 сезон
- «Ник вам покажет», 1 сезон
- «ОА», 2 сезона
- «Лига Октября», 1 сезон
- «Саундтрек», 1 сезон
- «Цепляясь за лед», 1 сезон
- «Сделай погромче, Чарли», 1 сезон
- «Вампирские войны», 1 сезон
Showtime
- «Рэй Донован», 7 сезонов
Starz
- «Сладкая горечь», 2 сезона
Syfy
- «Криптон», 2 сезона
- «Волшебники», 5 сезонов
USA Network
- «Как ты смеешь», 1 сезон
- «Пирсон», 1 сезон
- «Судная ночь», 2 сезона
- «Тредстоун», 1 сезон
YouTube
- «Импульс», 2 сезона
- «Уэйн», 1 сезон
- «Шаг вперед: Прилив», 2 сезона
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