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Неоконченные истории: Какие сериалы были закрыты в 2020 году

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Каждый год американские телеканалы и стрим-сервисы оценивают показатели сериалов и решают, какие из них стоит продолжить, а какие пришла пора закрывать. С августа 2019-го существование прекратили 49 проектов, из них 26 — новички, продержавшиеся на экранах лишь один сезон. Среди них — «Пирсон» (спин-офф «Форс-мажоров»), проект «Тредстоун», основанный на франшизе о Джейсоне Борне, и сразу несколько сериалов Netflix, включая «Сделай погромче, Чарли» с Идрисом Эльбой и «Вампирские войны».

Самый продолжительный проект, закрытый в 2020 году, — детективный сериал «Гавайи 5.0», выходивший с 2010-го и просуществовавший 10 сезонов.

Вот какие проекты оказались закрыты.

Канал ABC

Канал CBS

Канал Fox

Канал NBC

Канал AMC

CBS All Access

Freeform

HBO

Канал History

Hulu

IFC

Netflix

Showtime

Starz

Syfy

USA Network

YouTube

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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