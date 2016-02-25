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«Миссию невыполнима 7» пришлось сократить. Часть войдет в восьмой фильм, рассказал режиссер

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Во время записи подкаста Light the Fuse, посвященного франшизе «Миссия: невыполнима», режиссер Кристофер МакКуорри рассказал о работе над седьмым и восьмым фильмами серии. Он подтвердил возвращение старых знакомых в лице Винга Реймза, Ребекки Фергюсон и Ванессы Кирбинамекнул, кого в продолжении играет Хейли Этвелл, и объяснил, как часть одной картины пришлось перенести в другую.

«Когда мы начали работу над „Последствиями“, я сказал Тому: „Я хочу сделать упор на эмоциональном путешествии Итана Ханта“, — говорит МакКуорри. — Начиная работу над этими проектами, я сказал: хочу взять то, чему мы научились в „Последствиях“, и применить это ко всем персонажам в фильме. Хотелось, чтобы у каждого была своя эмоциональная арка. Просто хочу, чтобы в фильме было больше чувств».

В итоге это привело к тому, что по сценарию хронометраж седьмого фильма составил 2 часа 40 минут. МакКуорри понимал, что каждая сцена важна для сюжета, но, разбив историю на 20-минутные фрагменты, смог вырезать 40 минут. Тогда все встало на свои места.

«Финал первого фильма встал на место, — отметил режиссер. — Мы поняли, каким будет конец, и поняли, каким будет начало. У меня оказалось две сцены, и это означало, что было готово 40 минут восьмой „Миссия: невыполнима“».

В феврале 2020-го студия Paramount отказалась от запланированных съемок «Миссия: невыполнима 7» в Италии, где на тот момент был зафиксирован резкий скачок заражений коронавирусом. Производство временно заморозили, а съемочная группа переехала в Великобританию, где начались пробы трюков и испытания новой техники. В конечном счете студия перенесла релиз фильмов с лета на осень, но МакКуорри не переживает.

«Мы используем эту возможность, чтобы на препродакшене сделать фильм еще лучше», — заявил режиссер.

Вместе с МакКуорри в записи подкаста приняла участие и Этвелл, которая пока ничего не может рассказать о своей героине. И не только из-за страха спойлеров, но и потому, что сама практически ничего не знает о персонаже. В работе над фильмами МакКуорри и Круз предпочитают, чтобы персонаж основывался на актере, а не наоборот. Режиссер лишь намекнул, что Этвелл воплощает на экране «разрушительную силу природы».

МакКуорри также раскрыл, что до начала повсеместного карантина они вели переговоры с неким актером, которого постановщик очень хотел видеть в фильме. Сейчас, однако, он не может с уверенностью сказать, удастся ли получить его в проект.

Седьмой и восьмой фильмы франшизы выйдут осенью 2021-го и осенью 2022-го соответственно. Какие-либо подробности сюжетов продолжения не раскрываются. Вместе с ветеранами экшен-франшизы в новых фильмах на экране появятся Пом Клементьефф, Шей Уигэм и Николас Холт. Неизвестно, кого они сыграют.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Light the Fuse

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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