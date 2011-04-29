Рассел Кроу снимется в ремейке французской криминальной драмы «Пророк»

Звезда «Гладиатора» Рассел Кроу получил роль в триллере «Американский сын» (American Son) — англоязычном ремейке французской криминальной ленты «Пророк». Британский музыкант и постановщик Рэпмен займет режиссерское кресло картины, сценарий которой напишет Деннис Лихейн. Нил Х. Мориц и Тоби Джаффе спродюсируют проект.

В центре сюжета — молодой заключенный, который за решеткой попадает под влияние опасного криминального авторитета (Кроу). Тот поручает новому подручному ряд рискованных заданий, которые постепенно закаляют главного героя и помогают ему организовать собственную банду. В итоге он свергает своего наставника и занимает его место рядом с итальянской и русской мафиями.

Сейчас идут поиски исполнителя главной роли. Согласно источникам Variety, создатели планируют найти для этой роли неизвестного актера.

Французский оригинал, вышедший в 2009 году, удостоился Гран-при жюри Каннского кинофестиваля, взял девять наград премии «Сезар» и номинировался на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

В ближайшее время зрители смогут увидеть Кроу в триллере «Неистовый», в котором он сыграл безумного водителя, терроризирующего мать-одиночку.

Источник: Variety

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