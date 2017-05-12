Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон и Зои Салдана в воде

Продюсер Джон Ландау поделился очередной фотографией со съемочной площадки сиквелов «Аватара». Теперь он опубликовал момент со съемок водной сцены с участием исполнителей главных ролей Сэма Уортингтона и Зои Салданы, а также новичками франшизы Кейт Уинслет и Клиффом Кёртисом.

«Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и Клифф Кёртис наслаждаются покоем на поверхности цистерны для захвата движения, объемом в 3 миллиона литров, которую мы построили для сиквелов „Аватара“», — написал Ландау.

Белые шарики на поверхности, среди которых плавают актеры, добавлены специально, чтобы защитить систему захвата движения от света сверху. Режиссер картины Джеймс Кэмерон рассказал, что захват движения в условиях подводной съемки — задача особенно сложная, так как камеры не могут нормально ухватить правильные маркеры на костюмах исполнителей. Отражающая поверхность воды создает множество фальшивых маркеров и создателям потребовалось время, чтобы найти решение проблемы. Одним из них и стали шарики.

О сюжете «Аватара 2» известно лишь в общих чертах. Действие происходит спустя несколько лет после событий оригинала, а у главных героев, Джейка и Нейтири, появится дочь. Предполагается, что жителям Пандоры придется в очередной раз дать отпор человечеству, которое намерено вновь захватить контроль над источником ценного ресурса.

Сейчас съемки продолжения, которые должны были пройти в Новой Зеландии, заморожены в связи с пандемией коронавируса. Ожидается что работа над проектом возобновиться в ближайшее время.