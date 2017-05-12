КиноПоиск

Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон и Зои Салдана в воде

Обсудить0

Продюсер Джон Ландау поделился очередной фотографией со съемочной площадки сиквелов «Аватара». Теперь он опубликовал момент со съемок водной сцены с участием исполнителей главных ролей Сэма Уортингтона и Зои Салданы, а также новичками франшизы Кейт Уинслет и Клиффом Кёртисом.

«Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и Клифф Кёртис наслаждаются покоем на поверхности цистерны для захвата движения, объемом в 3 миллиона литров, которую мы построили для сиквелов „Аватара“», — написал Ландау.

Белые шарики на поверхности, среди которых плавают актеры, добавлены специально, чтобы защитить систему захвата движения от света сверху. Режиссер картины Джеймс Кэмерон рассказал, что захват движения в условиях подводной съемки — задача особенно сложная, так как камеры не могут нормально ухватить правильные маркеры на костюмах исполнителей. Отражающая поверхность воды создает множество фальшивых маркеров и создателям потребовалось время, чтобы найти решение проблемы. Одним из них и стали шарики.

О сюжете «Аватара 2» известно лишь в общих чертах. Действие происходит спустя несколько лет после событий оригинала, а у главных героев, Джейка и Нейтири, появится дочь. Предполагается, что жителям Пандоры придется в очередной раз дать отпор человечеству, которое намерено вновь захватить контроль над источником ценного ресурса.

Сейчас съемки продолжения, которые должны были пройти в Новой Зеландии, заморожены в связи с пандемией коронавируса. Ожидается что работа над проектом возобновиться в ближайшее время.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Новые мутанты» выйдут 28 августа

«Новые мутанты» выйдут 28 августа

Вчера22
Том Харди помог Джошу Транку смириться с провалом «Фантастической четверки»

Том Харди помог Джошу Транку смириться с провалом «Фантастической четверки»

Вчера7
Трейлер «Неистового»: Очень плохой день c Расселом Кроу

Трейлер «Неистового»: Очень плохой день c Расселом Кроу

12 мая17
Продюсеров «Дэдпула 2» оштрафовали за гибель каскадерши

Продюсеров «Дэдпула 2» оштрафовали за гибель каскадерши

8 мая8

Главное сегодня

Культовое кино

ВидеоПочему «Брат» стал культовым

Сегодня5
Почему «Брат» стал культовым
15 незаслуженно забытых фильмов великих режиссеров

15 незаслуженно забытых фильмов великих режиссеров

Сегодня10
Режиссер «Назови меня своим именем» снимет ремейк «Лица со шрамом»

Режиссер «Назови меня своим именем» снимет ремейк «Лица со шрамом»

час назад0
Возвращение во Вьетнам: Первые кадры из фильма «Пять корешей» Спайка Ли

Возвращение во Вьетнам: Первые кадры из фильма «Пять корешей» Спайка Ли

Сегодня, 19:570
Тизер сериала «Водоворот»: Маньяк, оккультизм и Владимир Вдовиченков
КиноПоиск HD

Тизер сериала «Водоворот»: Маньяк, оккультизм и Владимир Вдовиченков

Сегодня, 18:311
Брайан Крэнстон, Боб Оденкёрк и другие звезды спели пародию «Eat It» и высмеяли видео Галь Гадот

Брайан Крэнстон, Боб Оденкёрк и другие звезды спели пародию «Eat It» и высмеяли видео Галь Гадот

Сегодня, 17:571
Конфликты, недели в пустыне и страх: Создатели «Дороги ярости» вспоминают о трудностях на съемках

Конфликты, недели в пустыне и страх: Создатели «Дороги ярости» вспоминают о трудностях на съемках

Сегодня, 17:406
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт