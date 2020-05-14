Конфликты, недели в пустыне и страх: Создатели «Дороги ярости» вспоминают о трудностях на съемках

14 мая исполнилось пять лет с момента премьеры фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» на Каннском фестивале. Боевик Джорджа Миллера восторженно приняли критики и зрители. Многие, включая Эдгара Райта, назвали его лучшим экшен-фильмом всех времен. В 2016 году картина получила шесть премий «Оскар», что для блокбастера большая редкость.

В честь юбилея The New York Times поговорила с создателями «Дороги ярости». Они рассказали о подборе актеров, трудностях на съемках и разногласиях со студией, которая не верила в фильм.

Как появилась идея фильма

Идея «Дороги ярости» возникла у Миллера в 1998 году, спустя 13 лет после выхода третьей части. «Я переходил улицу в Лос-Анджелесе, и мою голову посетила простая мысль: что, если бы в „Безумном Максе“ была бы одна большая погоня, а человек стал бы макгаффином?» — вспоминает режиссер. Через месяц он описал задумку продюсеру Дагу Митчеллу.

Изначально фильм разрабатывался на студии 20th Century Fox. Съемки должны были начаться в марте 2003 года в Намибии. Fox успела построить много дорогих машин и съемочных площадок, однако работу пришлось остановить из-за теракта 11 сентября. В итоге финансирование прекратилось, и проект заморозили.

В 2006 году Миллер снял для Warner Bros. мультфильм «Делай ноги». Картина собрала почти 400 млн долларов при бюджете в 100 миллионов. Это убедило студию взяться за «Безумного Макса».

О кастинге

В 2003 году Макса вновь должен был играть Мэл Гибсон, но, по словам Митчелла, к концу 2010-х актер заметно постарел, и Миллеру пришлось искать другого кандидата. Гибсона мог заменить Джереми Реннер, но в итоге роль отошла Тому Харди. «По ощущениям прослушивание Тома напомнило мне пробы Гибсона. В нем чувствовались резкое обаяние и звериная харизма. Мы не знаем, что движет животными, но они страшно привлекательны», — рассказывает Миллер.

По словам Райли Кио, пробы были безумными и нетрадиционными: «Нас прослушивали группами от пяти до шести девушек. Вместо того чтобы разыгрывать сцены из фильма, мы много импровизировали. Мы не знали, выберут нас или нет. Из моей группы утвердили только меня».

До отмены проекта на Fox Миллер рассматривал на роль Фуриосы нескольких актрис. Среди них была Ума Турман. Тогда же он связался с агентом Шарлиз Терон, но тот ответил, что его клиентке неинтересна эта роль. Через 10 лет она призналась Миллеру, что ничего не знала о его предложении.

О съемках

Миллер хотел приступить к съемкам в конце 2010 года в шахтерском городке Брокен-Хилл в Австралии. Там же снимались первые две части «Безумного Макса». Планам режиссера помешали дожди, которые начались за две недели до запланированного старта. Миллер решил подождать год в надежде, что пустыня высохнет, но этого не случилось. В итоге съемки вновь перенесли в Намибию.

«Было безумием перевозить всех людей и транспорт в Намибию. Кто бы на такое пошел? Разве что Джордж. Он действительно не похож на других людей, и это я в нем очень ценю», — говорит Маргарет Сиксел, монтажер «Дороги ярости» и супруга Джорджа Миллера.

Съемки начались в июле 2012 года. Миллер старался как можно реже использоваться компьютерную графику, чтобы погони выглядели реалистично. «Весь экшен должен был быть настоящим. У меня не встают дыбом волосы, когда я смотрю, как Вин Дизель тянет трехтонный сейф, идеально вписываясь в повороты улицы», — объясняет художник-постановщик Колин Гибсон.

А вот что говорит каскадер Бен Смит-Петерсен: «Во многих таких фильмах твоя работа заканчивается после трюка — возможно, единственного за всю неделю. Но в „Дороге ярости“ уже в начале рабочего дня ты выполняешь один трюк, а потом сразу же другой. Это просто мечта каскадера».

По словам Тома Харди, до «Безумного Макса» в его карьере не было фильмов с таким количеством экшен-сцен. Шарлиз Терон также призналась, что ранее не снималась ни в чем подобном, и это ее пугало. Кроме того, актерам не всегда был понятен замысел Миллера. «Проблема между мной и Джорджем заключалась в том, что фильм был у него в голове, и я отчаянно пыталась его понять», — объясняет Терон.

Из-за погодных условий работа над фильмом была изнурительной. Некоторые сцены, которые происходят летом, снимали зимой. Несмотря на то, что актрисам было холодно, им приходилось носить легкую одежду — этого требовал сюжет. Райли Кио даже заработала переохлаждение организма.

«В конце нам сильно хотелось домой. Прошло девять месяцев, и мы провели их не в городе, где можно позависать в трейлере. Это были девять месяцев в том самом месте, которое вы видите в фильме, там нет ничего вокруг. Так можно понемногу сойти с ума», — говорит Зои Кравиц.

Кроме того, Терон и Харди часто теряли самообладание. Последний иногда срывался на Джорджа Миллера, за что потом несколько раз извинился. Из-за собственного страха актеры постепенно отдалялись друг от друга, вместо того чтобы оказывать поддержку.

При этом Эбби Ли, сыгравшая одну из жен Несмертного Джо, считает, что фильм удался во многом благодаря трудностям: «Герои должны быть уставшими и искать в себе силы. Не думаю, что актеры сыграли бы так же, если бы мы сняли все на зеленом экране и в безопасных условиях».

О конфликте со студией

Во время съемок Миллер отстал от графика, поэтому бюджет фильма превысил изначальную сумму. В итоге съемочной группе приказали закончить работу 8 декабря 2012 года. К тому моменту не было снято ни одной сцены в Цитадели, где происходят начало и конец фильма.

Сиксел сильно переживала за мужа: «Видели бы вы его в конце съемок — он так сильно похудел». Она также вспоминает, что было трудно целый год монтировать фильм, у которого нет вступления и завершения.

Тем не менее Миллер смог договориться с Warner, когда в компании сменилось руководство. Ему дали месяц на то, чтобы закончить съемки. Работа продолжилась в конце 2013 года, но, по словам Сиксел, студия по-прежнему не верила в фильм. Кроме того, Миллера постоянно просили сократить хронометраж до 100 минут, хотя это было невозможно (финальная версия длится 120 минут).

Будет ли продолжение?

По слухам, Миллер уже работает над пятой частью серии. В марте СМИ писали, что режиссер хочет снять спин-офф про Фуриосу и на главную роль рассматривает Аню Тейлор-Джой («Сплит», «Новые мутанты»). До этого журналисты сообщали о возможном участии Джоди Комер («Убивая Еву») и Ричарда Мэддена («Телохранитель»). По данным GWW, съемки планировались осенью 2020 года. Сам Миллер пока не комментировал эти слухи.

Все части «Безумного Макса» можно смотреть на КиноПоиск HD

Источник: The New York Times