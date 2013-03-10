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«Новые мутанты» выйдут 28 августа

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Студия Disney определилась с датой премьеры «Новых мутантов». Многострадальный кинокомикс выйдет в прокат 28 августа этого года.

Для фильма Джоша Буна это уже пятая дата релиза. В разное время его премьера была намечена на 13 апреля 2018-го, 22 февраля 2019-го, 2 августа 2019-го и 3 апреля 2020-го. Последний перенос был связан с пандемией коронавируса.

В центре сюжета фильма — пятеро подростков, пациентов загадочной клиники. Они оказались здесь из-за своих уникальных способностей, которые постоянно угрожают жизням окружающих. Два парня и три девушки, они рассчитывали получить помощь, но вместо этого стали жертвами жестокого, пугающего эксперимента. Чтобы выжить, ребята должны научиться контролировать свои мутации.

Главных героев сыграли Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой, Чарли ХитонБлю Хант и Генри Зага

Кроме того, Disney отложила мультфильм «Ron's Gone Wrong» — он выйдет 23 апреля вместо 26 февраля 2021-го. Лента заняла дату безымянного проекта Fox, который теперь исчез из расписания.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: THR

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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